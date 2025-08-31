Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan kaleci ve transfer açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan kaleci ve transfer açıklaması!

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 00:21 Güncelleme: 31.08.2025 - 00:21
        Okan Buruk'tan kaleci ve transfer açıklaması!
        Trendyol Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        "BİRAZ DAHA ÜRETEBİLİRDİK"

        Biraz daha üretebilirdik. Rizespor iyi savunma ve hücum geçişlerini iyi yapmaya çalıştı. Oyun içerisinde kalitemizi biraz daha ortaya koyabilirdik. 2-1'den sonra biraz zorlandık, diğer bölümlerde çok net bir şekilde zorlanmadık. Rizespor iyi oynadık bize karşı iyi işler yaptı. Onları da tebrik ediyorum.

        "EN HAREKETLİ SAATLERE GİRDİK"

        Transferde en hareketli saatlere girdik. Kaleci anlamında bizim ve PSG'nin içerisinde olduğu, oyuncu giriş ve çıkışı bekleniyor. Birazdan transfer toplantısına katılacağım. Kaleci ile ne durumdayız ve ne yapacağız... Ona göre haber vereceğim.

        Habertürk Anasayfa