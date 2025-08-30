Habertürk
        Profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekici'nin yürek yakan ölümü

        Profesyonel bisiklet sporcusunun yürek yakan ölümü!

        İstanbul Bağcılar'da, caddede bisikletiyle seyir halinde olan profesyonel sporcu Metin Ekici, motosiklet ile çarpıştı. Yola savrularak ağır yaralanan Ekici, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2025 - 12:11 Güncelleme: 30.08.2025 - 15:09
        Profesyonel bisiklet sporcusunun yürek yakan ölümü!
        İstanbul'da yürek yakan kaza, dün öğle saatlerinde Bağcılar, Basın Ekspres Caddesi İkitelli mevkiinde meydana geldi.

        Cadde üzerinde bisikleti ile Başakşehir yönüne giden profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekici, plakası öğrenilemeyen bir motosiklet ile çarpıştı.

        İKİSİ DE YOLA SAVRULDU

        DHA'daki habere göre kazanın etkisi ile Ekici ve motosiklet sürücüsü yola savruldu.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

        HASTANEDE TEDAVİYE ALINDILAR

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ağır yaralandığı anlaşılan Metin Ekici ve ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        PROFESYONEL SPORCU KURTARILAMADI

        Profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekici, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Kazada yola savrulan motosiklet ve Ekici'nin parçalanan bisikleti olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        Metin Ekinci için bugün Güngören Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ekinci'nin cenaze törenine ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası tabutu omuzlarda taşınan Ekinci, Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        "YOLDA KARINCAYI GÖRSE YOLUNU DEĞİŞTİREBİLECEK BİR İNSANDI"

        Metin Ekinci'nin spor hocası Gökhan Çimen, "Kendisi benim öğrencimdi. Lisansını çıkartmak için sabah beni aradı. 'Lisans çıkartacağım' bana 'lisans müdürlüğü ne tarafta' diye sordu. Konum istedi benden, konum attım.

        Çam Sakura Şehir Hastanesine gidip rapor çıkardıktan sonra beni aradı. Saat 11.30 sıralarıydı. Attığım konuma giderken 12.00 gibi kendisini aradım. Her gün biz akşama kadar konuşurduk. Defalarca aradım ulaşamadım. Sosyal medya üzerinden birisi bana ulaştı. Kırmızı formalı birisinin Basın Ekspres yolunda kaza yaptığını söyledi.

        Bu şekilde Metin Ekici'nin kaza yaptığını öğrendik. Yolda karıncayı görse yolunu değiştirebilecek bir insandı. Kardeşimden öte bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin. İnşallah trafik magandaları bunları görür" dedi.

