İstanbul'da yürek yakan kaza, dün öğle saatlerinde Bağcılar, Basın Ekspres Caddesi İkitelli mevkiinde meydana geldi.

Cadde üzerinde bisikleti ile Başakşehir yönüne giden profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekici, plakası öğrenilemeyen bir motosiklet ile çarpıştı.

DHA'daki habere göre kazanın etkisi ile Ekici ve motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Kazada yola savrulan motosiklet ve Ekici'nin parçalanan bisikleti olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekici, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"YOLDA KARINCAYI GÖRSE YOLUNU DEĞİŞTİREBİLECEK BİR İNSANDI"

Metin Ekinci'nin spor hocası Gökhan Çimen, "Kendisi benim öğrencimdi. Lisansını çıkartmak için sabah beni aradı. 'Lisans çıkartacağım' bana 'lisans müdürlüğü ne tarafta' diye sordu. Konum istedi benden, konum attım.

Çam Sakura Şehir Hastanesine gidip rapor çıkardıktan sonra beni aradı. Saat 11.30 sıralarıydı. Attığım konuma giderken 12.00 gibi kendisini aradım. Her gün biz akşama kadar konuşurduk. Defalarca aradım ulaşamadım. Sosyal medya üzerinden birisi bana ulaştı. Kırmızı formalı birisinin Basın Ekspres yolunda kaza yaptığını söyledi.

Bu şekilde Metin Ekici'nin kaza yaptığını öğrendik. Yolda karıncayı görse yolunu değiştirebilecek bir insandı. Kardeşimden öte bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin. İnşallah trafik magandaları bunları görür" dedi.