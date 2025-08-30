Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos 1922'de zaferle neticelendirdiği Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümü coşkuyla karşılandı. Ünlü isimler de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

İrem Helvacıoğlu: Mücadelesi miras...

Hadise: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

İsmail Hacıoğlu: "Türk vatanı bölünmez bir bütündür, parçalanamaz" Mustafa Kemal Atatürk. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.

Pelin Akil: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

Murat Dalkılıç: Büyük Taarruz... Mustafa Kemal Atatürk...

Norm Ender: "Memleketimizi esir etmek isteyen düşmanları ne olursa olsun mağlup edeceğimize olan inancım ve güvenim bir dakika olsun sarsılmamıştır." Mustafa Kemal Atatürk. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene!

Doğa Rutkay: İlelebet Mustafa Kemal Atatürk.

Zafer Algöz: "Bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdir." 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Yaşatanlara minnet ve saygıyla...

Fazıl Say: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Müteşekkiriz... Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı zaferiyle bu güzelim toprakları bize kazandırmıştı ama onun daha da büyük zaferleri, bu halk için ortaya koyduğu eşsiz vizyonuydu, toplumsal devrimleriydi.

Ata Demirer: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz.

Deniz Seki: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

Hülya Koçyiğit: Tarihin dönüm noktalarından biri... Bir ulusun inancı, kararlılığı ve bağımsızlık tutkusu... Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Bu büyük zaferin 103'üncü yılında aynı gurur ve coşkuyla; Ne mutlu Türk’üm diyene!

Türkan Şoray: 26 Ağustos'tan başlayarak 30 Ağustos'a kadar süren 'Büyük Taarruz'da işgal altında olan Anadolu'yu bizlere vatan kılan, başta başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna şehit olan askerlerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şâd olsun.