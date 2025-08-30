Haftanın Kitapları

MERHABA GÜZELLİK

(Ann Napolitano)



Sevgili Edward’ın yazarı Ann Napolitano’nun tüm dünyada 1 milyondan fazla satan ve birçok yerde “yılın kitabı” olarak gösterilen romanı Merhaba Güzellik, Mundi etiketiyle okurla buluşuyor. Birbirine çok bağlı dört kız kardeşin hikâyesini anlatan roman, bambaşka hayatların nasıl iç içe geçebileceğini, sessizlik duvarı aşıldığında nelerin açığa çıkabileceğini ve gerçek bağlar kurmanın ne demek olduğunu usulca ama tanıdık heyecanları ustaca kullanarak anlatıyor. Ailesinin yarattığı sessizliğin içinde büyüyen William, üniversiteye başladığında kendini Julia’nın ona bütünüyle yabancı gelen ailesinin içinde bulur. William’ın geçmişi anlatılmamış bir hikâyedir, onu dinlemeye karar veren Julia’ysa geleceğini çoktan planlamıştır. Ancak Julia, William’la tanıştığında henüz şunu bilmeyecek kadar gençtir: Planlar, başkalarını hayatımıza aldığımızda darmadağın olabilir ve aileyle kurulan güçlü bağlar da kırılgandır. Julia ve her biri kendine özgü sesiyle var olan üç kız kardeşi, William’ı çocukluğundan beri kaçtığı gerçek benliğiyle yüzleşmeye iter; William’sa Julia’yı hayatın planlanamayacağı gerçeğiyle yüzleştirir.