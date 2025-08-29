TEKNOFEST Mavi Vatan'da donanma gemileri ve Savarona ziyaretçi akınına uğradı

"TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığında devam ediyor. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine binlerce kişi TEKNOFEST Mavi Vatan'a akın etti.

HER YAŞTAN İNSANLARLA DOLDU

Halk gününde yine en çok ilgiyi donanma gemileri ve Atatürk'ün mirası Savarona gördü. İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndaki festival alanı her yaştan insanla dolup taştı.

TCG SANCAKTAR İLGİ ODAĞI OLDU

TEKNOFEST Mavi Vatan 2. gününde de devam ederken en çok ilgi gören noktalardan birisi de TCG Sancaktar oldu. Özellikle gemiye gelen öğrenci grupları ve ziyaretçiler askeri personelden bilgi aldıktan sonra geminin içinde bulunan kara araçlarını inceledi.

İLK KEZ SERGİLENECEK PROJELER

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, Habertürk TV'ye yaptığı açıklamalarda etkinliğin önemini ve hedeflerini anlattı. "Tam bağımsız bir Türkiye için havada, karada, denizde ve uzayda bağımsızlığımızı icra edebilmek için kendi teknolojilerimizi geliştirmeliyiz" diyen Kuzucu Hıdır, TEKNOFEST Mavi Vatan'ın bu vizyonu desteklemek için kritik bir platform olduğunu belirtti. Kuzucu Hıdır, "İlk defa denizcilik ve su altı teknolojileri üzerine gençlerimizin yapmış olduğu projeler sergilenecek" diye konuştu.

"DENİZDEKİ BAĞIMSIZLIĞIMIZIN NİŞANESİ" "Mili gemi gemilerimiz var hepsi TCG Anadolu ki gerçekten bu anlamda bizim denizlerdeki bağımsızlığımızın nişanesi olarak görüyoruz" ifadelerine yer veren Kuzucu Hıdır, gemilerin Türkiye'nin denizlerdeki gücünü temsil ettiğini belirtti. Kuzucu Hıdır, "Denizcilik teknolojileri ve su teknolojileri alanında hem Aselsan'ın, Roketsan gibi kurumlarımızın önemli çalışmaları var. Bu firmalarımızın gelip buradaki çalışmalarını birebir de gençlerimiz mühendislerden dinleyebilirler" dedi. Kuzucu Hıdır, ayrıca etkinliğin düzenlenmesinde katkıda bulunan Milli Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlarına teşekkür etti ve "Ben bu vesileyle ev sahipliği yapan milli savunma bakanlığımıza ve kuvvetleri komutan ve kıymet personeline teşekkür ederim" diyerek etkinliğin başarısında emeği geçenlere minnettarlığını ifade etti. HAFTA SONUNA KADAR AÇIK OLACAK TEKNOFEST Mavi Vatan, hafta sonuna kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak. Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir