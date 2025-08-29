Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil, düğünün ertesi sabahı takı topladı - Magazin haberleri

        Mehmet Ali Erbil, düğünün ertesi sabahı takı topladı

        Dün akşam Gülseren Ceylan ile nikâh masasına oturan Mehmet Ali Erbil, düğünün ertesi sabahı canlı yayın açıp takı topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 10:31 Güncelleme: 29.08.2025 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mehmet Ali Erbil, uzun bir süredir bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Gülseren Ceylan ile dün akşam dünyaevine girdi.

        Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi
        Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi

        Mehmet Ali Erbil'in Yeniköy'deki evinde gerçekleşen nikâh törenine ünlü şovmenin çocukları; Sezin Erbil Yazgan, Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil de katıldı. Nikâh şahidi Serdar Ortaç, uyuya kaldığı için nikâha gidemedi.

        Mehmet Ali Erbil'in Gülseren Ceylan ile gerçekleştirdiği nikâhın ertesi günü kendine özgü davranışıyla yine yaptı yapacağını.

        Mehmet Ali Erbil, düğünün ertesi sabahı, açtığı canlı yayında sosyal medya kullanıcılarından takı niyetine para topladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mehmet Ali Erbil
        #Gülseren Ceylan

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Düğünde damadı öldüren yengenin ifadesi ortaya çıktı!
        Düğünde damadı öldüren yengenin ifadesi ortaya çıktı!
        Emlak vergisindeki sert artış tartışılıyor
        Emlak vergisindeki sert artış tartışılıyor
        Kuyudaki cesedin sırrı ortaya çıktı!
        Kuyudaki cesedin sırrı ortaya çıktı!
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        "Washington 14 gün içinde suçsuz bölge olacak"
        "Washington 14 gün içinde suçsuz bölge olacak"
        Gram altın rekor kırdı
        Gram altın rekor kırdı
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Derbi kaybetmeden gönderildi!
        Derbi kaybetmeden gönderildi!
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Euro'dan önce Avrupa'da para sistemi nasıldı?
        Euro'dan önce Avrupa'da para sistemi nasıldı?
        G.Saray'ın rakipleri belli oldu!
        G.Saray'ın rakipleri belli oldu!
        Singo en pahalı transferler listesinde!
        Singo en pahalı transferler listesinde!
        Cinayetin nedeni kayıp cep telefonu!
        Cinayetin nedeni kayıp cep telefonu!
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        "Süper gücün lideri bir Rus varlığı"
        "Süper gücün lideri bir Rus varlığı"
        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL
        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL
        Avrupa ülkelerinden Rusya'ya tepki
        Avrupa ülkelerinden Rusya'ya tepki
        Habertürk Anasayfa