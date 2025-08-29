Beşiktaş’ta Solskjaer derbi kaybetmeden gönderildi!

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Lausanne’a 1-0 mağlup olarak Avrupa defterini kapayan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile de yollar ayrıldı.

Müsabakanın hemen ardından Başkan Serdal Adalı ile bir araya gelen Norveçli teknik adamın sözleşmesi feshedildi.

Tecrübeli teknik adam, Avrupa kupalarında da 8 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Süper Lig’de 18 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrılan Ole Gunnar Solskjaer, Türkiye Kupası’nda ise 3 mücadelede 2 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

Serdal Adalı’nın başkanlığa seçilmesinin ardından 18 Ocak 2025 tarihinde sözleşme imzalanan Solskjaer, sadece 223 gün siyah-beyazlı takımı çalıştırdı. 52 yaşındaki teknik direktör, bu süreçte 29 maçta görev aldı.

Ole Gunnar Solskjaer, geçtiğimiz sezon elde ettiği derbi galibiyetleriyle de ön plana çıktı. Deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0’la geçen Norveçli teknik direktörün idaresindeki Beşiktaş, Galatasaray’ı ise sahasında 2-1 mağlup etti.

Solskjaer’in henüz resmi sözleşmeyi imzalamasının üstünden 4 gün geçtikten sonra çıktığı bu zorlu karşılaşmada aldığı net galibiyet, hem Türkiye hem de Avrupa’da ses getirmişti.

Solskjaer, Beşiktaş kariyerine oldukça ses getiren bir galibiyetle başladı. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında 22 Ocak 2025 tarihinde İspanyol ekibi Athletic Bilbao’yu konuk eden siyah-beyazlılar, güçlü rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ'TA UZUN SÜRE SONRA İLKLERİ BAŞARDI

52 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ve Galatasaray galibiyetleriyle birlikte siyah-beyazlılarda uzun yıllar sonra birçok ilki de başardı. Solskjaer, 2010-2011 sezonunda Bernd Schuster’in elde ettiği galibiyetin ardından Galatasaray’ı 14 yıl sonra mağlup eden ilk yabancı teknik direktör oldu.

Yabancı teknik direktörler yönetiminde Fenerbahçe’ye karşı son deplasman galibiyetini 2002-2003 sezonunda Mircea Lucescu ile alan Kartal'ın bu kötü gidişatına yine Solskjaer son verdi.

Ole Gunnar Solskjaer, aynı zamanda Slaven Bilic’ten sonra (2014-2015) siyah-beyazlı takıma Süper Lig’de üst üste 4 galibiyet sevinci yaşatan ilk yabancı teknik direktör de oldu.

SÜPER LİG'İ 4.SIRADA BİTİRDİ

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Ole Gunnar Solskjaer’in son 17 haftasında görev yaptığı Süper Lig’i 4. sırada tamamladı. 2024-2025 sezonunda ligde 17 maça çıkan Solskjaer, 9 galibiyet ve 4’er beraberlik ile mağlubiyet yaşadı.

TÜRKİYE KUPASI'NA ÇEYREK FİNALDE VEDA ETTİ

Geride kalan sezonda lige erken havlu atan Beşiktaş, Türkiye Kupası’nı hedef olarak belirlemişti. Ancak siyah-beyazlı takım kupaya da çeyrek finalde veda etti.

Solskjaer, Türkiye Kupası D Grubu’nda Kırklarelispor’u 2-0, Antalyaspor’u da 2-1 mağlup etti. Çeyrek finalde Göztepe ile eşleşen Kartal, rakibine evinde 3-1 yenilerek kupa şampiyonluğu hayalini de yitirdi.