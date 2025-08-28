Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Cinayetin nedeni kayıp cep telefonu! | Son dakika haberleri

        Cinayetin nedeni kayıp cep telefonu!

        İzmir'in Buca ilçesinde 20 yaşındaki Emirhan Kaya'nın müşteri olarak gittiği restoranda işletme sahibi tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü olaya ilişkin 3 kişi tutuklandı. Öte yandan Kaya'nın gittiği restoranda, yan masasında bulunan diğer müşterilere ait cep telefonunun kaybolması sonrasında işletme sahiplerince maktulden şüphelenilmesi üzerine kavga çıktığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 20:32 Güncelleme: 28.08.2025 - 20:32
        İzmir'de geçen pazartesi günü saat 01.30 sıralarında Vali Rahmi Bey Mahallesi Menderes Caddesi'nde işletme sahibi Yılmaz E. ile müşterisi Emirhan Kaya arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sokakta devam eden kavgada Yılmaz E., yanındaki tabancayla Kaya'ya ateş etti. Sırtından, kalçasından ve ayağından yaralanan Emirhan Kaya, kanlar içerisinde yığıldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emirhan Kaya, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheli Yılmaz E., polis tarafından gözaltına alınarak, Buca Polis Merkezi'ne götürüldü.

        KAVGANIN SEBEBİ KAYBOLAN CEP TELEFONU İDDİASI

        Başlatılan soruşturma kapsamında olay gecesinde Kaya’nın müşteri olarak eğlenmeye gittiği restoranda yan masasında bulunan diğer müşterilere ait cep telefonunun kaybolması sonrasında işletme sahiplerince maktulden şüphelenilmesi üzerine kavga çıktığı ileri sürüldü. Polis ekipleri, işletme çalışanları A.B. (45), H.C. (25) ve O.B’yi (37) de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yılmaz E., A.B. ve O.B. tutuklanırken, H.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

