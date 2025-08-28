Habertürk
        Meksika Senatosu'nda kavga | Dış Haberler

        Meksika Senatosu'nda kavga: Muhalefet lideri Senato Başkanı'na saldırdı

        Meksika Senatosu'nda düzenlenen oturum, kavgayla sona erdi. Muhalefet lideri Moreno, kendisine söz hakkı verilmediği belirterek Senato Başkanı Norona'ya saldırdı

        Giriş: 28.08.2025 - 14:59 Güncelleme: 28.08.2025 - 14:59
        Meksika Senatosu'nda kavga
        Meksika Senatosu'nda düzenlenen oturum, yumruklu kavgayla sona erdi. Muhalefetteki Kurumsal Devrimci Parti (PRI) lideri Alejandro Alito Moreno, milletvekillerinin oturumun sonunda milli marşı söyledikleri sırada Senato Başkanı Gerardo Fernandez Norona'nın yanına geldi.

        Kameraya yansıyan anlarda, PNI lideri Moreno'nun Senato Başkanı Norona'ya yaklaşarak konuşmak istediği, daha sonra Norona'yı kolundan tutup çektiği görüldü. İkili arasında tansiyon yükselirken, muhalif lider Moreno, Senato Başkanı Norona'ya saldırdı.

        Moreno ayrıca araya giren bir fotoğrafçıyı da iterek yere düşürdü. Kavgaya bir başka milletvekili de katıldı ve salondan ayrılmaya çalışan Norona'ya saldırdı.

        "ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ"

        Norona olayın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Moreno beni çekmeye, bana dokunmaya, beni itmeye başladı. Bana vurdu ve 'Seni öldüreceğim' dedi" ifadelerini kullandı. Norona, yarın acil toplantı düzenleyeceğini ve Moreno ile 3 PRI milletvekilinin kavga nedeniyle ihraç edilmesini önereceğini belirtti. Norona, kavganın Meksika'da diğer ülkelerin askerlerinin bulunması konusunda yaşanan "zorlu bir tartışmanın" ardından çıktığını söyledi.

        "BANA SÖZ HAKKI VERİLMEDİ"

        PNI lideri Moreno ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, oturum sırasında kendisine söz hakkı verilmediğini, muhalefetin susturulmaya çalışıldığını ve daha sonra tansiyonun yükseldiğini belirtti. Moreno, ilk fiziksel saldırıyı Senato Başkanı Norona'nın gerçekleştirdiğini iddia etti.

