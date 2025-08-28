Samsunspor, Avrupa Ligi için Panathinaikos karşısında: İşte muhtemel 11'ler!

YENİ 19 MAYIS STADI'NDA İLK AVRUPA MAÇI

UEFA organizasyonlarındaki ilk mücadelesini 1997-98'de İntertoto Kupası'nda veren Samsunspor, 1998-1999 sezonunda 2. kez katıldığı İntertoto Kupası'nda eski 19 Mayıs Stadı'ndaki son maçını Werder Bremen ile oynadı. Bu karşılaşmada Samsun ekibi, Werder Bremen'e 3-0 yenildi. 27 yıl sonra Avrupa kupalarına katılan Karadeniz ekibi, ilk kez 33 bin 919 kişilik yeni 19 Mayıs Stadı'nda Panathinaikos'u ağırlayacak.

Karadeniz ekibi, 2 kez katıldığı İnter Toto Kupası'na oynadığı toplam 10 maçtan 6'sını kazanırken, 4'ünü kaybetti. Bu maçlarda 22 gol atma başarısı gösteren kırmızı-beyazlı takım, kalesine gelen 13 gole engel olamadı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Panathinaikos'a deplasmanda 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlı takım, ev sahibi avantajını kullanarak rakibini bu kupanın dışına göndermek istiyor.