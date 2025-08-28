Microsoft, İsrail ile işbirliğini protesto eden iki çalışanını işten çıkardı - Teknoloji Haberleri

Microsoft sözcüsü, kararın “şirket politikalarının ve etik kurallarının ciddi ihlali” sonucunda alındığını ve eylemi “yönetim ofislerini işgal” olarak tanımladıklarını belirtti.

Protesto grubu “No Azure for Apartheid” Habertürk’e yaptıkları açıklamaya göre, Anna Hattel ve Ricky Famili isimli çalışanlara sesli mesaj yoluyla işten çıkarıldıkları bildirildi. İkili, salı günü Smith’in ofisinde düzenlenen eylemde gözaltına alınan yedi kişiden ikisi oldu. Diğer katılımcılar ise eski Microsoft çalışanları ve şirket dışından kişilerdi.

Hattel yaptığı açıklamada, “Microsoft, İsrail’e soykırım gerçekleştirmesi için gerekli araçları sağlamaya devam ediyor, aynı zamanda çalışanlarını yanıltarak bu gerçeği gizliyor” ifadelerini kullandı. Grup ayrıca Microsoft’un İsrail ile işbirliğini sonlandırmasını ve Filistinlilere tazminat ödemesini talep etti.

Brad Smith ise, şirketin “herkesin yasal çerçevede ifade özgürlüğüne sahip olduğunu” vurguladı.

İngiliz Guardian gazetesi, İsrail-Filistin ortak yayını +972 Magazine ve Local Call sitesinin yürüttüğü ortak bir araştırma, İsrail’in Microsoft’un bulut servisi Azure’u kullanarak Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinlilerin cep telefonu konuşmalarına ait devasa kayıtları depoladığını ortaya koydu. Araştırma ayrıca İsrail’in geniş çaplı gözetim faaliyetlerini Microsoft’un bulut hizmetleri üzerinden yürüttüğünü de gösterdi.

Microsoft ise bu iddialar üzerine bağımsız bir iç inceleme yürütmesi için Covington & Burling LLP adlı hukuk bürosuyla anlaştığını açıkladı. Şirket içindeki protestolar devam ediyor. Nisan ayında da bir çalışan, Microsoft’un yapay zekâ bölümünün CEO’su Mustafa Suleyman’ın 50. yıl kutlamalarında yaptığı konuşmayı keserek İsrail ile işbirliğini protesto etmiş, o çalışan da başka bir meslektaşıyla birlikte işten çıkarılmıştı.