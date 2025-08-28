Habertürk
        İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - Futbol Haberleri

        İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

        Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Benfica'ya 1-0 yenilip elenmesinin ardından Galatasaray, Devler Ligi'nde tek Türk takımı olarak devam edecek. Devler Ligi aşaması kuraları ise bugün çekilecek. İşte temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı torba ve muhtemel rakipler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.08.2025 - 10:52 Güncelleme: 28.08.2025 - 10:52
        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu oynanan karşılaşmalarla birlikte sona erdi. Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte Devler Ligi'nde tek Türk takımı olarak kalan temsilcimiz Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

        • 2

          Kura çekimi bu akşam TSİ 19:00'da Monaco'da Grimaldi Forum'da yapılacak.

        • 3

          1. TORBA

          Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona.

        • 4

          2. TORBA

          Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge.

        • 5

          3. TORBA

          Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya.

        • 6

          4. TORBA

          Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat.

        • 7

          FORMAT

          Katılan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrılacak ve her takım için 8 rakip belirlenecek.

          UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü, maç tarihleri ​​ve başlama saatleri en geç 30 Ağustos Cumartesi günü paylaşılacak.

          "Devler Ligi"ne lig aşamasından katılacak Galatasaray'ın da rakipleri de belli olacak. Sarı-kırmızılı kulüp, turnuvada dört torbadan ikişer takımla karşılaşacak ve her torbadan bir takımla RAMS Park'ta, bir takımla da deplasmanda mücadele edecek.

        • 8

          Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise şu şekilde:

          1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

          2. Hafta: 30 Eylül-1 Ekim 2025

          3. Hafta: 21/22 Ekim 2025

          4. Hafta: 4/5 Kasım 2025

          5. Hafta: 25/26 Kasım 2025

          6. Hafta: 9/10 Aralık 2025

          7. Hafta: 20/21 Ocak 2026

          8. Hafta: 28 Ocak 2026

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

          Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026

          Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026

          Çeyrek finaller: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026

          Yarı finaller: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026

          Final: 30 Mayıs 2026 (Budapeşte)

        • 9
        Habertürk Anasayfa