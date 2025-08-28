İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Benfica'ya 1-0 yenilip elenmesinin ardından Galatasaray, Devler Ligi'nde tek Türk takımı olarak devam edecek. Devler Ligi aşaması kuraları ise bugün çekilecek. İşte temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı torba ve muhtemel rakipler...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu oynanan karşılaşmalarla birlikte sona erdi. Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte Devler Ligi'nde tek Türk takımı olarak kalan temsilcimiz Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.
Kura çekimi bu akşam TSİ 19:00'da Monaco'da Grimaldi Forum'da yapılacak.
1. TORBA
Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona.
2. TORBA
Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge.
3. TORBA
Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya.
4. TORBA
Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat.
FORMAT
Katılan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrılacak ve her takım için 8 rakip belirlenecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü, maç tarihleri ve başlama saatleri en geç 30 Ağustos Cumartesi günü paylaşılacak.
"Devler Ligi"ne lig aşamasından katılacak Galatasaray'ın da rakipleri de belli olacak. Sarı-kırmızılı kulüp, turnuvada dört torbadan ikişer takımla karşılaşacak ve her torbadan bir takımla RAMS Park'ta, bir takımla da deplasmanda mücadele edecek.
Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise şu şekilde:
1. Hafta: 16-18 Eylül 2025
2. Hafta: 30 Eylül-1 Ekim 2025
3. Hafta: 21/22 Ekim 2025
4. Hafta: 4/5 Kasım 2025
5. Hafta: 25/26 Kasım 2025
6. Hafta: 9/10 Aralık 2025
7. Hafta: 20/21 Ocak 2026
8. Hafta: 28 Ocak 2026
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:
Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026
Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026
Çeyrek finaller: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026
Yarı finaller: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026
Final: 30 Mayıs 2026 (Budapeşte)
