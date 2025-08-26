Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Simge Sağın: Çocukken istismara uğradım

        Simge Sağın: Çocukken istismara uğradım

        Şarkıcı Simge Sağın, çocukken istismara uğradığını ifade eden bir açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 18:09 Güncelleme: 26.08.2025 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çocukken istismara uğradım"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Oyunculuk sektöründeki taciz ifşaları birbirini takip ediyor. İfşada bulunanların bazıları, kendisini kimin taciz ettiğini açıklarken, bazıları isim vermeden açıklamada bulunuyor. Görünen o ki isimli veya isimsiz olsun, ifşalar devam edecek.

        Şarkıcı Simge Sağın da yaptığı açıklamayla çocukken istismara uğradığını açıkladı.

        "TEK TEK ORTAYA ÇIKACAK"

        Hepimiz bir şeyler yaşadık… İstismarı ben de çocuk yaşta maalesef yaşadım. :( Çocuktum, küçüktüm… Korktum, sustum…)

        Sustuk. Ama artık biliyoruz: Biz sustukça melek yüzlü şeytanlar çoğaldı.

        Artık gün değişti!

        İstismar eden, suç işleyen, can yakan herkes tek tek ortaya çıkacak!

        Hiçbir kötülük gizlenemeyecek.

        Çünkü suskunluk yarayı büyütüyor ama söz yarayı iyileştiriyor.

        Artık biz konuşuyoruz. Artık biz susmuyoruz.

        Kız kardeşlerim! Korkmayın, susmayın.

        Bitsin bu karanlık, bitsin bu kötülük.

        Birlikte olursak ancak son bulacak!

        Simge Sağın, kendisini kimin istismar ettiği konusunda ise bilgi paylaşmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #simge sağın
        #ifşa
        #istismar

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memura yeni zam teklifi geldi, Hakem Kurulu onayladı
        Memura yeni zam teklifi geldi, Hakem Kurulu onayladı
        ABD vize ücretine büyük zam
        ABD vize ücretine büyük zam
        26 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        26 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        Sıcak hava dalgaları yaşlanma hızını artırıyor
        Sıcak hava dalgaları yaşlanma hızını artırıyor
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Rus eşi bıçakladı! 3 gün sonra can verdi!
        Rus eşi bıçakladı! 3 gün sonra can verdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umut havasının önünde duramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umut havasının önünde duramazlar
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Anne katili yakalandı! Cinayeti anlattı!
        Anne katili yakalandı! Cinayeti anlattı!
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Habertürk Anasayfa