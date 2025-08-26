Simge Sağın: Çocukken istismara uğradım

Oyunculuk sektöründeki taciz ifşaları birbirini takip ediyor. İfşada bulunanların bazıları, kendisini kimin taciz ettiğini açıklarken, bazıları isim vermeden açıklamada bulunuyor. Görünen o ki isimli veya isimsiz olsun, ifşalar devam edecek.

Şarkıcı Simge Sağın da yaptığı açıklamayla çocukken istismara uğradığını açıkladı.

"TEK TEK ORTAYA ÇIKACAK" Hepimiz bir şeyler yaşadık… İstismarı ben de çocuk yaşta maalesef yaşadım. :( Çocuktum, küçüktüm… Korktum, sustum…) Sustuk. Ama artık biliyoruz: Biz sustukça melek yüzlü şeytanlar çoğaldı. Artık gün değişti! İstismar eden, suç işleyen, can yakan herkes tek tek ortaya çıkacak! Hiçbir kötülük gizlenemeyecek. Çünkü suskunluk yarayı büyütüyor ama söz yarayı iyileştiriyor. Artık biz konuşuyoruz. Artık biz susmuyoruz. Kız kardeşlerim! Korkmayın, susmayın. Bitsin bu karanlık, bitsin bu kötülük. Birlikte olursak ancak son bulacak!

Simge Sağın, kendisini kimin istismar ettiği konusunda ise bilgi paylaşmadı.