        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!

        Isparta'nın Senirkent ilçesinde, gölete balıklama atladığı sırada başını toprak zemine çarpan 16 yaşındaki İsmail Karaaslan, tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra yaşamını yitirdi. Karaaslan'ın suya atlayıp, başını zemine çarptığı anlar arkadaşları tarafından cep telefonuyla görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 11:02 Güncelleme: 26.08.2025 - 13:40
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        Isparta'da, yürek yakan olay Senirkent'e bağlı Gençali köyündeki gölette, 10 Ağustos’ta yaşandı. Arkadaşlarıyla suya giren İsmail Karaaslan (16), balıklama atladığı sırada başını toprak zemine çarptı.

        SUYUN ÜZERİNDE HAREKETSİZ KALDI

        DHA'daki habere göre suda hareketsiz kalan Karaaslan arkadaşlarının da yardımıyla çıkarıldıktan sonra Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İKİ HAFTA SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        İsmail Karaaslan tedaviye alındığı hastanede 24 Ağustos'ta sabaha karşı hayatını kaybetti. Karaaslan'ın cenazesi Gençali köyünde toprağa verildi.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        İsmail Karaaslan'ın, balıklama atlarken başını toprak zemine çarptığı anlar arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüde, Karaaslan'ın balıklama atladıktan hemen sonra suda hareketsiz kaldığı anlar yer aldı.

