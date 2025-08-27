Habertürk
        Son dakika: Meteoroloji'den fırtına ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat - 27 Ağustos Hava Durumu

        Meteoroloji'den fırtına ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkili olurken, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Muğla, Hatay, Toroslar, Denizli çevrelerinde yağmur geçişleri görülecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 07:21 Güncelleme: 27.08.2025 - 07:21
        Fırtına ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz Bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Hatay kıyıları ile Denizli'nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 28°

        Ankara

        Güneşli 30°

        İzmir

        Güneşli 33°

        Antalya

        Güneşli 34°

        Trabzon

        Bulutlu 25°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 27°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 39°

        Gaziantep

        Güneşli 36°

        Ağrı

        Güneşli 34°

        Hava sıcaklığının, Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

