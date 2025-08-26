Beşiktaş'ı yeni transferi Tiago Djalo İstanbul'da!

Beşiktaş transferde gaza bastı... Siyah-beyazlılar, hücum hattını El Bilal Toure ile takviye ederken, savunmayı da Tiago Djalo transferiyle güçlendirdi.

Siyah-beyazlıların anlaşma sağladığı 25 yaşındaki Portekizli stoper İstanbul'a geldi.

REKLAM advertisement1

Djalo'yu taşıyan uçak saat 19.15 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Tecrübeli futbolcuya havalimanında siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hakan Daltaban ile kulüp yetkilileri eşlik etti. Djalo'yu karşılayan bir grup taraftar, oyuncuya çiçek takdim etti.

🔹 "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Çok büyük bir kulüpteyim."



🦅 Beşiktaş'ın yeni transferi Tiago Djalo, İstanbul’a geldi! 🛬 pic.twitter.com/al2LtcC7yd — HT Spor (@HTSpor) August 26, 2025

"ÇOK BÜYÜK BİR KULÜPTEYİM"

Kendisini bekleyen özel araçla konaklayacağı otele geçmeden önde basın mensuplarına açıklamada bulunan 25 yaşındaki stoper, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Çok büyük bir kulüpteyim. Bu kulübü daha iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Siyah-beyazlı taraftarlara mesaj veren Djalo, "Herkese teşekkür ediyorum. Onların da desteğiyle iyi şeyler yapmaya çalışacağız." dedi.

Djalo'ya havalimanında Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban eşlik etti. Bonservisiyle transfer edilen Djalo, sağlık kontrolünden geçtikten sonra siyah-beyazlılarla resmi sözleşme imzalayacak. Juventus'un 2024 yılında 5 milyon Euro'ya Lille'den kadrosuna kattığı Djalo, geçen sezonu kiralık olarak Porto'da geçirdi. Portekiz ekibinde 17 maçta forma giyen 25 yaşındaki savunmacı, 2 kez fileleri havalandırdı. REKLAM

TIAGO DJALO KİMDİR? 1,90 boyundaki savunmacı, stoper bölgesinin yanı sıra sağ bek ve sol bek pozisyonlarında da forma giyebiliyor. Futbol kariyerine Sporting altyapısında başlayan Djaló, U15’ten U23 seviyesine kadar yeşil-beyazlıların formasını terletti. 2019’un başında Milan U19 takımına transfer olan oyuncu, aynı yılın yazında 4 milyon Euro karşılığında Lille’e geçti. 2024’te 5,1 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus’a imza atan Djaló, ardından kısa süreliğine Porto’ya kiralandı. Kulüp kariyerinde şu ana kadar 156 resmi maça çıkan Portekizli oyuncu, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Milli takım kariyerinde ise U16’dan U21 seviyesine kadar forma giyen Djaló, A Milli Takım’da Portekiz için 1 kez sahaya çıktı. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan savunmacının, 2023 yılında değeri 16 milyon Euro seviyesine kadar çıkmıştı.