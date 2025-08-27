Fenerbahçe, Lizbon'da Şampiyonlar Ligi'nin kapısında! İşte Mourinho'nun 11'i...
Fenerbahçe, 16 yıllık Devler Ligi hasretini noktalamak için son 90 dakikasına çıkıyor... Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turunda 0-0'ın rövanşında bu akşam Portekiz ekibi Benfica'ya konuk olacak. Lizbon'da oynanacak mücadelede alınacak her türlü galibiyet Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi biletini getirecek. Haydi Fenerbahçe, tüm Türkiye seninle! Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ise sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin Benfica maçı muhtemel 11'i...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak. Estadio da Luz'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak olan mücadele, TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andaz Kovacic yapacak.
Slavko Vincic, geçen sezon Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini de yönetmişti.
KAZANIRSA 16 SEZON SONRA DEVLER LİGİ'NDE
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması öncesinde son maçına çıkacak sarı-lacivertli takım, Portekiz deplasmanından galibiyetle dönmesi durumunda Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonunda 16 sezon sonra lig aşamasına katılma hakkı kazanacak.
Fenerbahçe, son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı.
DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK
Portekiz'in Benfica ekibi karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi bileti için sahaya çıkacak Fenerbahçe, rakibiyle bu deplasmanda daha önce 3 kez karşı karşıya geldi.
1975-1976 sezonunda oynanan Şampiyonlar Ligi müsabakasını Benfica 7-0 kazanırken, iki takım bir sonraki eşleşmesini 2012-2013 yılında yaşadı.
UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde sahasında 1-0 kazanan Fenerbahçe, Benfica'ya deplasmanda 3-1 mağlup olarak final şansını kaybetmişti.
İki ekip Portekiz'de son resmi maçını 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynadı. Benfica sahasındaki maçı 1-0 kazanırken, deplasmanda da 1-1 berabere kalarak tur atlayan taraf oldu.
Fenerbahçe ile Benfica, bu sezon başında Esuebio Kupası kapsamında oynanan hazırlık maçında da karşı karşıya geldi. Benfica, taraftarı önünde 3-2 kazandı.
BENFICA İLE 8. RESMİ MAÇ
Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 8. resmi maçı oynayacak. Daha önce oynanan 7 müsabakada Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. 2 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:
İrfan Can E.
Çağlar
Skriniar
Oosterwolde
Semedo
Brown
Amrabat
Fred
Szymanski
Duran
En-Nesyri
