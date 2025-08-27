Habertürk
        Haberler Dünya Putin'in ekonomi temsilcisi Dmitriyev, Putin-Trump diyaloğunun "dünyayı değiştireceğini" söyledi | Dış Haberler

        Putin'in ekonomi temsilcisi Dmitriyev, Putin-Trump diyaloğunun "dünyayı değiştireceğini" söyledi

        Rusya Devlet Başkanı Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Dmitriyev, ABD Başkanı Trump ile Rus lider Putin'in Alaska'da gerçekleştirdikleri zirveden bir fotoğraf paylaşarak iki liderin diyaloğunun "dünyayı değiştireceğini" vurguladı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 09:24 Güncelleme: 27.08.2025 - 09:24
        "Putin-Trump diyaloğu dünyayı değiştirecek"
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki diyaloğun "dünyayı değiştireceğini" belirtti.

        Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

        Putin ve Trump'ın Alaska'daki görüşmesinden bir fotoğrafı paylaşan Dmitriyev, "Putin ile Trump arasındaki diyalog dünyayı değiştirecek. Küresel güvenliği ve refahı temin edecek." ifadelerini kullandı.

        ALASKA'DAKİ TARİHİ ZİRVE

        Trump ile Putin, 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde bir araya gelerek yaklaşık 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

        Trump'a, Dışişleri Bakanı MarcoRubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Putin'e ise Dışişleri Bakanı SergeyLavrov ve Rusya Devlet Başkan Yardımcısı YuriyUşakov eşlik etmişti.

        PUTİN: GÜZEL BİR GÖRÜŞME OLDU

        Trump ile yaptığı görüşmenin gayet olumlu geçtiğini belirten Putin, "Saygı çerçevesinde bir görüşme gerçekleştirdik. Güzel bir görüşme oldu. Görüşmemiz yapıcı ve karşılıklı saygı çerçevesindeydi. Görüştüğümüz en önemli konulardan birisi Ukrayna idi. Ukrayna'daki durum aslında hepimizin güvenliğini de ilgilendiriyor." ifadelerini kullanmıştı.

        TRUMP: TOPLANTI ÇOK VERİMLİ GEÇTİ

        Trump da Putin ile görüşmesinde bir anlaşmaya varamadıklarını söyleyerek, "Bu toplantı çok verimli geçti. Gerçekten büyük ilerleme kaydettik. Birçok konuda anlaşmaya vardık. Ancak birkaç önemli konuda henüz tam olarak anlaşamadık. Henüz tam olarak anlaşamadığımız birkaç önemli konu daha var ancak bazı ilerlemeler kaydettik." ifadelerini kullanmıştı.

