        Haberler Gündem "Teşhircileri muayene etmiyorum" diyen doktora soruşturma

        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma

        Konya'da Meram Devlet Hastanesi'nde görevli göz doktoru, kadın hastasını, kıyafetinin açık olduğu gerekçesiyle muayeneyi reddedip, "Teşhircileri muayene etmiyorum" dedi. Sağlık Bakanlığı, o anların görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine doktor hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 22:54 Güncelleme: 26.08.2025 - 23:20
        "Teşhircileri muayene etmiyorum" diyen doktora soruşturma
        Konya Meram Devlet Hastanesi’nde görevli göz doktoru H.H.U., muayene olmak için gelen kadın hastasının kıyafetinin açık olduğunu öne sürerek muayeneyi reddetti. Sosyal medyada paylaşılan o anlar, tepki çekti.

        SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

        Görüntülerde “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktor H.H.U. hakkında Sağlık Bakanlığı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıklı Çözüm isimli sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, "Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi” başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir” ifadelerine yer verildi.

        REKLAM

        VALİLİK DE AÇIKLAMA YAPTI

        Konya Valiliği de sosyal medya hesabından doktor hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, “Bazı medya organlarında, ilimizdeki bir hastanede görevli doktorun "Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmediği" yönünde haber ve paylaşımlar yer almaktadır. İlgili görevli hakkında soruşturma başlatılmıştır” denildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

