Carlos Cuesta ısrarı! Vasco de Gama yeniden devrede
Galatasaray'da gelecek planları arasında yer almayan Carlos Cuesta için, Spartak Moskova'nın transferden çekilmesinin ardından Vasco de Gama yeniden devreye girdi.
- 1
Transferde kaleci ve stoper bölgesine yoğunlaşan Galatasaray, gelecek planları arasında yer almayan oyuncularla da yol ayrımına gidiyor.
- 2
Frankowski, Köhn ve Nelsson gibi isimleri gönderen sarı-kırmızılı takım; Carlos Cuesta'yı da kadrosunda düşünmüyor.
- 3
GÖRÜŞMELER TEKRAR BAŞLADI
Kolombiyalı stopere talipler olduğu bilinirken, Brezilya basını Vasco de Gama'nın tekrar görüşmelere başladığını aktardı.
-
- 4
Globo Esporte'nin haberine göre; Brezilya temsilcisi Spartak Moskova'nın transferde çekilmesinin ardından G.Saray'ın kapısını yine çaldı ve önemli mesafe kat etti.
- 5
TRANSFER MODELİ GÖRÜŞÜLÜYOR
Transferin bonservisli mi yoksa satın alma opsiyonlu kiralık olarak mı gerçekleşeceği konusunda G.Saray'la görüşmelerin devam ettiği yazıldı.
- 6
Vasco de Gama Başkanı Pedrinho'nun, Cuesta'nın Copa America'da gösterdiği performanstan çok etkilendiği ve transferi bitirmek istediği aktarıldı.
-
- 7
Devre arasında Genk'ten 8 milyon Euro'ya transfer edilen 26 yaşındaki stoper, 9 maça çıktı ve 626 dakika sahada kaldı.
- 8