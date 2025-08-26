Alman basını: Modi Trump'ın aramasına dönmedi

Hindistan'ın Rusya'dan yaptığı petrol ithalatı, ABD ile ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Ukrayna'daki savaşın sürmesine yardımcı olduğunu işaret etmiş ve Hindistan'a yönelik ek yüzde 25 gümrük vergisi kararı almıştı.

REKLAM advertisement1

Hindistan Dışişleri Bakanlığı ilgili karara dair açıklamada bulunmuş ve bu kararın; adaletsiz ve mantıksız olduğunu belirtmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ise Avrupa ve Çin'in Rus petrolü ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatçısı olmak bakımından Hindistan'ın önünde olduğunu ifade etmişti.

"MODİ YANIT VERMEDİ"

Hindistan ile ABD arasında gerilim yaşanırken, ABD Başkanı Trump'ın Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi aradığı ancak Modi'nin telefonlara yanıt vermediği ifade edildi.

REKLAM

Frankfurter Allgemein Zeitung'un haberine göre; Trump, Modi'yi 4 kere aradı ancak Modi telefon çağrılarına cevap vermedi.

ABD Başkanı, Rusya ve Hindistan ilişkilerine değinerek "Ölü ekonomilerini birlikte batırabilirler, umurumda değil" demişti.

Frankfurter Allgemein Zeitung, Modi'nin bu ifadeden dolayı hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.

ABD ile Hindistan yıllık ticaret hacimlerini artırmak için anlaşma imzalamaya hazırlanıyordu ancak yaşanan gelişmeler sonrası Modi'nin Washington ziyareti iptal edildi. Trump'ın kıdemli danışmanı Peter Navarro geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Ukrayna Savaşı'nı fonladığını ifade etmişti. Hindistan ile ABD arasındaki gerilim temmuz ayının sonundan beri devam ederken, Hindistan Dışişleri Bakanı geçtiğimiz hafta Rusya'yı ziyaret etmiş ve mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelmişti. HİNDİSTAN-RUSYA İLİŞKİLERİ Hindistan-Rusya ilişkileri, Sovyetler Birliği dönemine dayanırken, iki ülke 1971 yılında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması imzalamıştı. Hindistan-Rusya ilişkileri Sovyetlerin dağılması sonrası bir dönem durgunluk yaşasa da Rusya'nın petrol gelirlerinin artması ve ekonomik olarak toparlanmasıyla yeniden gelişmeye başladı. Gelişmekte olan Hindistan sanayiinin ihtiyaç duyduğu petrol konusunda Rusya'nın önemli bir rolü bulunurken, kömür de Rusya'dan Hindistan'a ihraç edilen enerji kaynakları arasında yer alıyor.