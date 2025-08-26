İşte kalem kalem Hakem Kurulu kararları

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme kararlarını açıkladı.

Buna göre 2026 için maaş artışları %11 ve %7, 2027 için %5 ve %4 olarak belirlendi. 2026’nın ilk yarısında taban aylıklara ayrıca 1.000 TL ilave zam yapılacak.

REKLAM advertisement1

Sağlık, eğitim, güvenlik, yerel yönetim, tarım, enerji ve diyanet başta olmak üzere 11 hizmet kolunda yüzlerce kalemde yeni mali ve sosyal hak getirildi. Bu düzenlemelerle birlikte en düşük memur maaşı Ocak ayında yaklaşık 57 bin liraya çıkacak. Ayrıca enflasyon farkı da Ocak’ta hesaplanarak maaşlara yansıtılacak.

YABANCI DİL TAZMİNATI

Hakem Kurulu, milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren kararlarını açıkladı. Buna göre; genel mali haklar şöyle oldu.

REKLAM

• 2026 yılı: Ocak’ta %11, Temmuz’da %7 zam

• 2027 yılı: Ocak’ta %5, Temmuz’da %4 zam

• 2026 başında taban aylıklara 1.000 TL ek artış

• Yardımcı hizmetler, şef, müdür, avukat, mühendis, veteriner, sağlık ve güvenlik personeli dahil birçok unvanda 500 – 2.200 TL arası ek ödeme

• Yabancı dil tazminatı 117 TL artırıldı

• Engelli çocuk yardımı yükseltildi • Güvenlik görevlilerine resmi ve dini bayramlarda fazla mesai ücreti getirildi HİZMET KOLLARINA YANSIYAN KAZANIMLAR Hakem Kurulu karalarına göre; hizmet kollarına yansıyan kazanımlar şu şekilde oldu: Eğitim ve Bilim: • Öğretmenlerin hazırlık ödeneği 6.436 TL’ye çıkarıldı. • Okul yöneticileri ve rehber öğretmenlerden yüksek lisans/doktora yapanlara ek ders ücretlerinde %7 ve %20 artış. • Okul öncesi öğretmenlerine haftada 1 saat ek ders ücreti. REKLAM • Akademik personelin geliştirme ödeneği artırıldı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler • Nöbet ücretleri %10 artırıldı. • Döner sermaye ödemeleri genişletildi. • Engelli çocuklara hizmet veren sosyal hizmet çalışanlarına 1.112 TL ek ödeme. • Yurt yönetim memurları ve sosyal hizmet personeli için özel ödemeler artırıldı. Yerel Yönetimler • Zabıta ve itfaiye personelinin özel hizmet tazminatı artırıldı. • Belediye çalışanlarına toplu taşıma kartı zorunlu hale geldi. • Yemek yardımı aylık 351 TL artırıldı. • Sosyal denge sözleşmesi süresi 9 aya çıkarıldı. Büro, Bankacılık ve Sigortacılık • SGK, vergi dairesi ve nüfus müdürlüklerinde fazla mesai ücretleri artırıldı.

• Emniyet ve MSB sivil personeli için fazla mesai %25 artırıldı. • İcra katipleri ve sözleşmeli personelin ek ödemeleri yükseltildi. REKLAM Ulaştırma • TCDD ve DHMİ personeline ek ödemeler getirildi. • Demiryolu çalışanlarının ücretsiz seyahat hakkı 2’den 3 sefere çıkarıldı. • Hızlı tren makinistlerinin ücretleri yükseltildi. Tarım ve Ormancılık • Orman yangınlarına fiilen müdahale edenlere gün başına 293 TL ödeme. • TMO, ESK, AOÇ personelinin fazla mesai hakları artırıldı. • Veteriner, mühendis ve teknikerlere ek ödemeler getirildi. Enerji, Sanayi ve Madencilik • Maden işçilerine ek prim, yeraltı çalışanlarına ilave ödeme. • DSİ projelerinde görev yapanlara fazla mesai %25 artırımlı ödenecek. • Şeker fabrikalarında kampanya primi artırıldı. Basın, Yayın ve İletişim • TRT ve PTT personelinin ek ödemeleri yükseltildi. • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı çalışanlarına zam puanları artırıldı. Kültür ve Sanat • Müze, ören yeri ve kütüphanelerde çalışanların fazla mesai ücretleri artırıldı. REKLAM • Sanatçılar, koro şefleri ve sahne gerisi personel için ilave ödemeler getirildi. Bayındırlık ve AFAD • AFAD arama-kurtarma personelinin risk tazminatı artırıldı.

• Tapu ve karayolları personelinin fazla mesai sınırları genişletildi. Diyanet ve Vakıflar • İmam, müezzin ve vaizlerin ödemeleri artırıldı. • Vaizlere Ramazan ve bayramlarda %25 fazla mesai ücreti getirildi. • İl müftü yardımcıları ve ilçe müftülerinin tazminatları artırıldı. SENDİKALAR TEPKİLİ Memur-Sen ve Kamu-Sen, kararı “enflasyon karşısında yetersiz” buldu. Özellikle kira yardımı, ek gösterge ve enflasyon farkı konularında taleplerinin karşılanmadığını vurgulayan sendikalar, Hakem Heyeti görüşmelerinden çekildi. Hakem heyeti kararı, memur maaşlarını Ocak 2026 itibarıyla 57 bin TL seviyesine yükseltiyor. Ancak yüksek enflasyon nedeniyle asıl belirleyici unsur enflasyon farkı ödemeleri olacak. Hükümet, “bugüne kadar yapılan en kapsamlı mali ve sosyal iyileştirme” mesajı verirken; sendikalar artışların hayat pahalılığını telafi etmeyeceğini savunuyor. Karar, Resmî Gazete’de yayımlandığında bağlayıcı olacak ve 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.