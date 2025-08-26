Fransa'dan ABD Büyükelçisine tepki

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u "Yahudi karşıtlığıyla mücadelede yeterli önlem almamakla" suçlayan ABD’nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner’e tepki göstererek, yabancı bir ülke temsilcisinin Fransa’ya gelip yönetim dersi veremeyeceğini söyledi.

Barrot, konuk olduğu Fransız RTL radyosunda, Macron'u "Yahudi karşıtlığıyla mücadelede yeterli önlem almamakla" suçlayan Kushner'in sözleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kushner'in yaptığı açıklamanın "haksız ve yersiz" olduğunu dile getiren Barrot, çağrılmasına rağmen Kushner'in Fransa Dışişleri Bakanlığı'na gelmediğini doğruladı.

Barrot, Kushner'in yerine bakanlığa ABD'nin Paris Büyükelçiliği'nin iki numarasının geldiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Ona (Kushner'in) açıklamasının haksız ve yersiz olduğunu söyledik. Yersiz, çünkü Fransa'ya gelip, burada yönetim dersi vermek yabancı bir ülkenin temsilcisine düşmez. Haksız, çünkü çok az sayıda ülke bu denli radikal bir şekilde Yahudi karşıtlığıyla mücadele ediyor."

Gelecek günlerde Kushner'le tekrar bir araya gelerek bu mesajları verme fırsatı olacağını ifade eden Barrot, bakanlığın başına geçtiği ilk gün Yahudi karşıtlığına karşı uluslararası bir etkinliğe başkanlık ettiğini kaydetti.

Barrot, Fransa'nın kendi topraklarında ve uluslararası arenada Yahudi karşıtlığıyla mücadele ettiğini vurguladı. Fransa, Filistin Devleti'ni tanıyacağını yineledi Barrot, daha önce Macron'un da açıkladığı gibi Fransa'nın Filistin devletini Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan önce eylül ayında tanıyacağını söyledi. Bir gazetecinin İsrail'in Gazze'de hastaneleri bombalamaya, sivillere saldırmaya ve insanları aç bırakmaya devam ettiğini söylemesi üzerine Barrot, "Bu kabul edilemez ve bu nedenle Fransa, İsrail hükümetinin üzerindeki baskının artması gerektiğini düşünüyor." dedi. Barrot, Tel Aviv hükümetinin eylemlerinin İsrail'deki sivil toplum nezdinde de kınandığını ifade etti. Kushner'ın Macron'a mektubu Büyükelçi Kushner, Macron'a hitaben yazdığı ve WSJ'de yayımlanan mektubunda, Fransa'da "antisemitizmin dramatik şekilde yükselişinden ve Fransa hükümetinin bununla mücadelede yeterli adım atmamasından endişe duyduğunu" belirtmişti. Kushner 7 Ekim 2023'den bu yana Avrupa genelinde Yahudilere karşı "bir şiddet ve sindirme kampanyası" olduğu değerlendirmesini yaptığı mektubunda, "Fransa'da Yahudilerin sokakta saldırıya uğramadığı, sinagogların veya okulların tahrip edilmediği veya Yahudilere ait işletmelerin tahrip edilmediği bir gün geçmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kushner, Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı Fransa Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Kushner'in Macron'a yazdığı mektupta ülkedeki Yahudi karşıtı eylemlerin artışından endişe duyduğunu ve Fransız yetkililerin bununla mücadele etmek için yeterli önlem almadığını iddia ettiği bildirilmişti. "Fransa, bu iddiaları kesin bir şekilde reddetmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, Büyükelçi Kushner'in mektuptaki ifadelerinin kabul edilemez olduğu vurgulanmıştı. Açıklamada, Kushner'in iddialarının ülkelerin iç işlerine karışmama yükümlülüğünü düzenleyen 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiği belirtilmiş ve kendisinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı duyurulmuştu. ABD'nin Paris Büyükelçisi Kushner, Trump'ın kızı İvanka Trump ile evli olan Jared Kushner'in babası.