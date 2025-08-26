Günay Güvenç kalede güven veriyor!

Galatasaray formasıyla 8 Lig ve 9 Türkiye Kupası maçına çıkan Günay, sadece 1 kez mağlubiyet gördü. Ligde ise görev aldığı tüm karşılaşmalardan takım galibiyetle ayrıldı. Tecrübeli file bekçisi Ligde oynadığı 11 tüm karşılaşmada kalesini gole kapattı.