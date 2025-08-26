Vietnam'ı Kajiki Tayfunu vurdu! Binlerce kişi tahliye edildi
Çin'in ardından Vietnam'a ulaşan Kajiki Tayfunu nedeniyle başkentte zor anlar yaşandı. Fırtına sebebiyle sokaklar sular altında kalırken, reklam panoları uçtu ve elektrik direkleri ile ağaçlar devrildi. Fırtına öncesi binlerce kişi tahliye edilmişti
Çin'in ardından Vietnam'ın kuzeyinde Kajiki Tayfunu etkili oldu. Tropikal bir fırtınanın Vietnam'a ulaşmasının ardından ülkenin bazı bölgelerinde şiddetli yağışlar görüldü.
Fırtına, başkentteki sokakları sular altında bıraktı, reklam panolarını uçurdu ve elektrik direkleri ile ağaçları devirdi.
Vietnam hükümeti, 152 binden fazla evin yüksek riskli bölgelerde bulunduğu Thanh Hoa, Quang Tri, Hue ve Danang eyaletlerinde yaklaşık 600 bin kişiyi tahliye etmeyi planlamıştı.
Devlet medyası, 16 bin 500'den fazla asker ve 107 bin yetkilinin tahliyelere yardımcı olduğunu veya arama kurtarma için hazır beklediğini bildirdi.
Kajiki'nin hızla güçlenmesi, bölgeyi vuran şiddetli rüzgarlar ve şiddetli yağmur nedeniyle Vietnam yetkililerini acil önlemler almaya zorladı. Fırtınanın iç kesimlere, Laos ve kuzey Tayland'a doğru ilerlemesi bekleniyor.
Devlet medyası, Nghe An eyaletinde bir kişinin fırtına öncesinde çatısını sabitlemeye çalışırken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.
Diğer yandan geçen yıl etkili olan Yagi Tayfunu en az 300 kişinin ölümüne sebep olmuş ve 3,3 milyar dolarlık hasara yol açmıştı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.