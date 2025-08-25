Flamingo ve Neptün: Ukrayna'nın yeni silahları

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için diplomatik çabalar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump önümüzdeki iki hafta içinde ne olacağını anlayacaklarını ifade etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise mevcut koşullarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşme ihtimalini dışlamıştı.

Zelenskiy ise Rusya'nın saldırılarına işaret ederek, Moskova'nın görüşmeden kaçınmaya çalıştığını dile getirmişti.

Diplomatik süreç devam ederken, Ukrayna yeni silahlarını tanıtmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Flamingo (FP-5) seyir füzesini tanıtan Ukrayna, bu kez de geliştirilmiş Neptün seyir füzesini tanıttı.

Kyiv Independent'ın haberine göre Neptün seyir füzesi hâlihazırda Ukrayna ordusunun envanterinde bulunuyor ancak tanıtılan yeni model, yaklaşık bin kilometre menzile sahip. Neptün'ün 300 kilometre menzile sahip olan önceki modelinin Rusya'nın Karadeniz filosuna karşı kullanıldığı biliniyor.

Neptün'den önce tanıtılan bir diğer seyir füzesi ise Flamingo oldu (FP-5).

Politico'nun haberine göre, 3000 kilometre menzile sahip olan Flamingo, 1150 kilogramlık savaş başlığı taşıyabiliyor. Silahın geliştiricisi Fire Point isimli şirketin CEO'su Iryna Terekh, Politico'ya yaptığı açıklamada, füzenin hayata geçirilmesinin 9 ay sürdüğünü ve çok hızlı yol aldıklarını belirtirken, füzenin tamamen Ukrayna yapımı olduğunu ifade etti. TASS'a konuşan Rus askeri uzman Alexander Stepanov ise Flamingo'nun Ukrayna menşeli olduğu iddiasını reddediyor. Stepanov, ürünün esasen farklı ülkelerin sahip olduğu bir şirket tarafından tasarlandığını ifade etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Flamingo'nun aralık ayına kadar daha fazla üretimi olacağını ifade ederken, yüzlercesinin kullanılabileceğini söyledi. Füzelerin belirtilen menzili ile Ukrayna'nın Rusya'nın iç bölgelerine saldırılar düzenleme kapasitesine sahip olacağı ifade edildi. Wall Street Journal'ın (WSJ) yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'nın ATACMS füze sistemini kullanımını engelledi. 300 kilometre menzile sahip olan sistem, ilkbahardan beri Ukrayna tarafından kullanılamıyor. ABD Başkanı Donald Trump, bu gelişmelere paralel olarak artık Ukrayna'da para harcamadıklarını ifade etti.

NBC News'e konuşan ABD'li bir ulusal güvenlik yetkilisi ise Ukrayna'da askeri bir çözüm olmadığını ifade ederek, tek çözüm yolunun diplomasi olduğunu işaret etmişti. ABD'den Ukrayna'ya füze engeli Haberi Görüntüle *Fotoğraflar: Associated Press, Zbroya