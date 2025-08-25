Habertürk
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Hakem Kurulu'nun 3'üncü toplantısı bugün: Memur zammı ne zaman belli olacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Memur zammı bu hafta belli olacak: Hakem Kurulu'nun 3'üncü toplantısı başladı

        Memur zammında takvim işliyor. Kamu Hakem Kurulu'nun memur zammını görüşmek üzere yaptığı ikinci toplantıdan da dün sonuç çıkmadı. Kamu Hakem Kurulu'nun sona eren üçüncü görüşmesi bugün 2.5 saat sürerken, dördüncü toplantının yarın saat 14.00'te yapılacağı ifade edildi. Kurul zam oranına Perşembe gününe kadar karar verecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 07:36 Güncelleme: 25.08.2025 - 13:05
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, Kamu İşveren Heyeti’nin başvurusu sonrasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda Kurul dün, Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında ikinci toplantısını yaptı.

        Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, konfederasyon temsilcileri toplu sözleşme taleplerinin gerekçelerini dile getirdi. Ayrıca kamu işveren temsilcileri de bu taleplere karşı düşüncelerini aktardı.

        Kamu Hakem Kurulu'nun sona eren üçüncü görüşmesi ise bugün 2.5 saat sürerken, dördüncü toplantının yarın saat 14.00'te yapılacağı ifade edildi.

        HAKEM KURULU OY ÇOKLUĞUYLA KARAR ALACAK

        11 üyeden oluşan kurulda kamu temsilcileri, akademisyenler ve sendikaların temsilcileri bulunuyor. Kurulun 5 iş günü içerisinde kararını vermesi gerekiyor.

        Kurul kararını aldıktan sonra taraflara bunu yazılı olarak bildirecek. Hakem Kurulu'nun vereceği karar bağlayıcı ve kesin hükmünde olacak. Memur ve emeklisine uygulanacak zam oranı Resmi Gazete'de yayımlanacak.

        Elde edilecek kazanımlar milyonlarca kişiyi etkileyecek. Süreç sonunda memur ve emeklisinin 2026-2027 kazanımları belli olacak.

        KAMU İŞVERENİNİN TEKLİFLERİ

        Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos'taki ilk teklifinde 2026'nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etmişti.

        15 Ağustos'ta 2026 yılı için önerilen zamlara ek olarak taban aylığa 1000 lira artış teklif eden kamu işvereni, 18 Ağustos'ta yaptığı revizede ise 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 önermiş, 2027 yılı için yaptığı ilk teklifte değişikliğe gitmemişti.

