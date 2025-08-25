Adana'da olay, dün saat 22.00 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Cerenli Mahallesi'nde meydana geldi. Evin avlusunda yapılan düğünde gelin ile damat tarafı arasında tartışma çıktı.

ANNEANNE SAÇMALARLA VURULDU

DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi ile taraflardan biri, av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar, damadın anneannesi Eşe Adamhasan'ın vücuduna isabet etti.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Eşe Adamhasan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Eşe Adamhasan, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

POLİS, ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Adamhasan'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.