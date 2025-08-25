Spor yazarları Galatasaray'ın Kayserispor galibiyetini değerlendirdi!

"OKAN BURUK ÇOK ŞANSLI"

Ömer Üründül: "Galatasaray uzun zamandır alışılmış deplasman galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi. İlk yarıda kontrol, tamamıyla Galatasaray'ın elindeydi. Hücum girişimleri tempolu değildi. Ama bir tarafta kaliteli ayaklar olursa karşıda da kısıtlı kadro varsa o zaman bütün avantaj senin lehine oluyor. Galatasaray ilk devrede skor avantajını da buldu. İkinci yarı başlar başlamaz hakem Alper Akarsu, Sane'nin yaptığı net faulüne 'devam' deyince Kayserili oyuncular durakladı ve Galatasaray'ı rahatlatan ikinci gol geldi. Ondan sonraki uzunca bölüm karşılıklı ataklarla geçti. Galatasaray farkı artırabilirdi ama Kayseri de çok önemli üç fırsattan birini değerlendirebilse belki de kolay maç zora girebilirdi. Son dakikada Osimhen farkı 3'e çıkardı. Sonuçta Galatasaray, bir 3 puanı daha hanesine yazdırdı. Torreira her zamanki gibi dinamo görevini kusursuz yaptı. Yunus ilk yarıda yüksek kalitesi ve oyun görüşüyle liderlik yaptı. Sane ve Osimhen çok önemli oyuncular ama fizik olarak hazır değiller. Tabi bu kadar kalitesi zayıf ligde güçlü oyuncuların olursa genelde istediğin sonuçları alıyorsun. Örneğin; dün gece takımın lokomotifi Barış Alper yoktu. Orta sahanın savaşçısı Lemina yoktu. Değişen bir şey olmadı. Gelelim Okan Buruk'a… Bir teknik adam deplasmanda iki farklı öndeyken çift santrfora dönmez. Eğer Cardoso net pozisyonu değerlendirse sonuç kestirilemezdi. Eren'in yapısı, kesinlikle kanat forveti görevine uygun değil ama ilk 2 golü attı. Okan hoca çok şanslı bir teknik adam." (Sabah)