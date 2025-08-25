Spor yazarları Galatasaray'ın Kayserispor galibiyetini değerlendirdi!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Spor yazarları Galatasaray'ın galibiyetini değerlendirdi
- 1
"BU KADROLARI YÖNETMEK ZOR"
Erman Toroğlu: Galatasaray koşarak değil biraz tempolu oynayarak Kayseri’yi 4-0 yendi. Daha fazla fark olur muydu? Olurdu. Hiç zorlanmadılar. Hani Kayserisporlulara deseniz ki “Maç 1-0 bitsin, ne dersiniz?” diye sanki razı olacaklar. İki kadro arasında büyük fark var. Barış Alper’in gitmesi, bazı yeni futbolcuların çıkmasını veya parlamasını sağlayabilir. Yalnız bu tip kadronun bir sıkıntısı var, teknik adama büyük iş düşer. Mesela Yunus kendi vurup Osimhen’e vermeyince Osimhen çıldırdı. Ve Okan da Yunus’u oyundan almakta çareyi buldu. Yarın böyle bir şey olursa futbolcular arasında sorunlar yaşanacaktır. O yüzden bu tip kadrolarda teknik direktörlük zordur. (Sözcü)
- 2
"OKAN BURUK ÇOK ŞANSLI"
Ömer Üründül: "Galatasaray uzun zamandır alışılmış deplasman galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi. İlk yarıda kontrol, tamamıyla Galatasaray'ın elindeydi. Hücum girişimleri tempolu değildi. Ama bir tarafta kaliteli ayaklar olursa karşıda da kısıtlı kadro varsa o zaman bütün avantaj senin lehine oluyor. Galatasaray ilk devrede skor avantajını da buldu. İkinci yarı başlar başlamaz hakem Alper Akarsu, Sane'nin yaptığı net faulüne 'devam' deyince Kayserili oyuncular durakladı ve Galatasaray'ı rahatlatan ikinci gol geldi. Ondan sonraki uzunca bölüm karşılıklı ataklarla geçti. Galatasaray farkı artırabilirdi ama Kayseri de çok önemli üç fırsattan birini değerlendirebilse belki de kolay maç zora girebilirdi. Son dakikada Osimhen farkı 3'e çıkardı. Sonuçta Galatasaray, bir 3 puanı daha hanesine yazdırdı. Torreira her zamanki gibi dinamo görevini kusursuz yaptı. Yunus ilk yarıda yüksek kalitesi ve oyun görüşüyle liderlik yaptı. Sane ve Osimhen çok önemli oyuncular ama fizik olarak hazır değiller. Tabi bu kadar kalitesi zayıf ligde güçlü oyuncuların olursa genelde istediğin sonuçları alıyorsun. Örneğin; dün gece takımın lokomotifi Barış Alper yoktu. Orta sahanın savaşçısı Lemina yoktu. Değişen bir şey olmadı. Gelelim Okan Buruk'a… Bir teknik adam deplasmanda iki farklı öndeyken çift santrfora dönmez. Eğer Cardoso net pozisyonu değerlendirse sonuç kestirilemezdi. Eren'in yapısı, kesinlikle kanat forveti görevine uygun değil ama ilk 2 golü attı. Okan hoca çok şanslı bir teknik adam." (Sabah)
- 3
"GALATASARAY ÇOK FARKLI"
İbrahim Yıldız: Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, Kayserispor deplasmanında Eren (2), Osimhen ve Sane’nin golleri ile 3 puanı aldı. Karşılaşmanın tamamında üstün bir oyun sergileyen Sarı-Kırmızılılar farklı kazandıkları maçta iyi oyunla beğeni topladı. Önde oynamayı ilk 45 dakika süresince yapan Sarı-Kırmızılılar Yunus’un taşıdığı toplarla tehlikeli oldu. Eren’in attığı golün yaratıcısı da yine Yunus oldu. İkinci yarı golle başladı. Eren yine sahneye çıkan isim oldu. Sane’nin ceza sahasına yaptığı ortayı iyi takip etti. Kafayla kendisinin ve takımının ikinci golünü ağlara gönderdi. Eren Elmalı, 36 ve 46'ncı dakikalarda attığı gollerle kariyerinde önemli bir sayfa açmış oldu. 2-0’dan sonra Kayserispor, ilk yarının aksine risk alarak daha çok adamla ataklara çıktı. Fırsatlar da yakaladılar. Son vuruşları kötüydü. Karşılıklı ataklara sahne olan son anlarda Yunus’un üst üste yakaladığı gol pozisyonlar izledik. Yunus iki önemli atakta topu dışarı attı. Oyuna sonradan giren Icardi golle buluşamadı. (Habertürk)
-
- 4
"BARIŞ'TAN ETKİLENMEMİŞLER"
Levent Tüzemen: "Galatasaraylı oyuncular, hafta içi yaşanan Barış Alper Yılmaz olayından kafaca etkilenmemişler. Başta Yunus Akgün olmak üzere takım olarak kazanmaya konsantreydiler. Okan hocanın hazırlık maçlarında denediği Jakobs-Eren ikili formülü Kayseri'de meyvesini fazlasıyla verdi. Jakobs savunmada zaman zaman aksadı ama Eren Elmalı hem Jakobs'a desteğe geldi hem de Galatasaray'ın sürpriz golcüsü olarak sahne aldı. Okan hocayı bu formülünden dolayı kutluyorum. Yunus Akgün çok yetenekli bir oyuncu. Galatasaray'ı Kayseri'de bir lider gibi yönetti. Savunmaya geldi, top aldı; Galatasaray'ı hücuma hızlı ataklarla taşıdı. Ayrıca Yunus, Sane ile de uyumlu bir birliktelik gösterdi. Bu ikili, bu sezon Galatasaray hücum hattında etkili işler yapacaktır. Okan hoca da 10 numara gibi oynattığı Yunus'un performansını gördükten sonra elinin güçlü olduğunu anlayacak ve rahatlayacak. Eren'in attığı ilk gol hazırlanış olarak mükemmeldi. Kaleci Günay oyunu çabuk başlattı, Yunus 70 metre taşıdığı topu rakip defans arkasına hızlı koşu yapan Sane'nin önüne bıraktı. Alman yıldızın vuruşu kaleciden sekti, pozisyonu takip eden Eren golü yaptı. Bu golde Yunus, Sane ve Eren'in solak oyuncular olduğunu hatırlatırım. Yunus'u izlerken büyük keyif aldım. Nereden bakarsan bak her tarafından kalite akıyor. Osimhen, maç içinde hep çalışkandı, sürekli gol atmak için didindi. Zaniolo'nın attırdığı golün başlangıcında da pozisyonu yaratan isim kendisiydi. Osimhen ısındıkça gol yükünü de sırtlayacaktır." (Sabah)
- 5
"YOKLUĞU KESİN HİSSEDİLDİ"
Ercan Taner: "Barış Alper yoktu, transfer krizi nedeniyle. Jakobs ve Eren sol kanatta görev almışlardı. Ataklar daha çok sağ bölgede Sane ve Yunus’un çabukluğuna bağlanmıştı. Yunus dün golü hazırlarken, üst düzey bir pas vermişti Sane’ye. Sonrasında Eren golü attı. Barış Alper’in yokluğu kesin hissedildi. Onun dribblingleri, rakipleriyle girdiği ikili mücadeleler ve presi bence çok önemli. İlk yarı Kayserispor pas yüzdesi olarak çok düşük kaldı. Zaman zaman baskı yapmaya çalıştılar. Ana taktikleri geçiş oyunu ile pozisyon bulmaktı ama olmadı. 19 saniye geçmişti ikinci yarı başlayalı. Sane, Eren’e mükemmel bir pozisyon hazırladı. Eren bir santrfor gibi kafayı vurdu. Konsantrasyon kaybı pahalıya mal olmuştu ev sahibine." Sara iyi çalışıyor fakat onun Mertens gibi sanatçı olması çok zor. Henüz ince hareketlerini göremedik. Sallai bizim ligde iş gören bir sağ kanat savunma oldu. Merakım şu: Aynı performansı Şampiyonlar Ligi’nde gösterebilecek mi? Gösterirse takımın sağ bek meselesi biter. Osimhen istekli ama geçen sezonki patlama kuvvetini bu maçta sadece bir kez gösterdi. Fizik kondisyon olarak henüz hazır değil. Buna rağmen golünü attı. Zaniolo’nun asisti çok güzeldi. Yalnız Osimhen’in Yunus’a bağırmasını yadırgadım… Kapanışı Sane yaptı. Galatasaray, ikinci yarı çok gol kaçırırken, rakibine de çabuk ataklarla pozisyonlar verdi. Yine de fazla zorlanmadan üç puanı aldı. Esas mesele Barış Alper konusunun bir an önce halledilmesi. (Sözcü)
- 6
"DEĞERİNİ BULURSA SATARIM"
Engin Verel: "Bütün hafta Barış Alper Yılmaz'ın idmanları boykotuyla uğraşan Galatasaray, Kayseri deplasmanında konsantrasyonundan hiçbir şey kaybetmemiş görüntüsü verdi. Ligdeki ilk iki maçı adeta Galatasaray'a kazandıran Barış'ın yokluğu da doğrusu pek aranmadı. Çünkü Victor Osimhen asli görevine döndü. Şunu söyleyeyim, ben Galatasaray Yönetimi'nin yerinde olsam Barış'ı değerini bulduğunda satarım. Öyle yazıldığı gibi 45-50 milyon eurolar veriliyorsa Allah yolunu açık etsin." (Akşam)
-
- 7
- 8