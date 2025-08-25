Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya MAGA'nın zaman makinesi: Amerika 1950 modeline geri dönüyor | Dış Haberler

        MAGA'nın zaman makinesi: Amerika 1950 modeline geri dönüyor

        ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (MAGA) hareketinin vizyonunu somut federal politikalara dönüştürerek ulusal kimlik ve değer tanımında köklü bir dönüşüm başlatıyor. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

        Giriş: 25.08.2025 - 09:50 Güncelleme: 25.08.2025 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        MAGA'nın zaman makinesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'li siyaset uzmanlarına göre, MAGA hareketinin Amerikan kimliği ve Batı uygarlığına dair yaklaşımı, Trump'ın ilk döneminden çok daha belirgin bir şekilde federal politikaları şekillendiriyor. Bu da "Amerika kime ait, hangi tarih hatırlanmalı" tartışmalarını körüklüyor.

        MAGA anlatısına göre Amerika, antik Avrupa uygarlıklarının mirasçısı ve Yahudi-Hristiyan temelli beyaz kimliğin, liyakat anlayışının, geleneksel cinsiyet rollerinin ve çekirdek ailenin üzerine inşa edildi.

        "Amerika bir fikir" ya da "Çeşitlilik gücümüzdür" gibi sloganlar ise liberal hayaller olarak reddediliyor. Bu çerçevede Trump yönetimi, Smithsonian’daki bazı sergilerin "Amerikan idealleriyle uyumu" konusunda inceleme başlatarak çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık politikalarına (DEI) karşı kampanyasını genişletti.

        REKLAM

        Trump, "ulusun tarihini ırkçılık ve baskı üzerinden yeniden yazma girişimi" olarak gördüğü bu anlayışa karşı çıkıyor ve abartılı kölelik vurgusunu eleştiriyor. Ayrıca, bu ideolojik denetimi Smithsonian dışındaki müzelere de yaymayı planlıyor.

        Bununla birlikte, kimlik projesi sembolik hamlelerle destekleniyor. Trump, İngilizceyi ABD'nin resmi dili ilan eden bir kararname imzaladı; Konfederasyon generallerinin isimlerini üslerden kaldırma kararını geri aldı ve bazı anıtların iadesini emretti.

        Ayrıca, trans bireylerin orduya katılımını yeniden yasakladı, mülteciler konusunda daha katı politikalar getirdi ve beyaz Güney Afrikalı çiftçileri istisna tutarak diğerlerinden kabulü kısıtladı. Yeni federal binaların "klasik mimari"ye uygun olması zorunlu hale getirildi.

        Göçmenlik politikalarında ise 55 milyon vize sahibinin sosyal medya geçmişi dahil olmak üzere "Amerika karşıtı ideolojiler" için sürekli denetleneceği açıklandı. Vatandaşlığa geçişte "iyi ahlak" şartı da daha katı hale getirildi; doğumla vatandaşlık hakkının kaldırılması için yasal girişimler sürüyor.

        Trump’ın danışmanları bu politikaları "Amerikan gururunu geri getirme" olarak tanımlarken, eleştirmenler ülkenin göçmenleri kucaklayan, kültürel çeşitlilikten güç alan tarihsel ideallerinin geri plana itildiğini savunuyor.

        Axios'a göre, MAGA'nın özlemini duyduğu Amerika, 1950'lerin Amerika'sına çok benziyor, cinsel devrim, kitlesel göç, sivil haklar yasası ve LGBT+ haklarının şekillendirdiği kültürel dönüşüm öncesine.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'den AB menşeli ürünlere damping kararı
        Türkiye'den AB menşeli ürünlere damping kararı
        Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Film gibi... "Bebeğin öldü" demişlerdi... Annelik hissi!
        Film gibi... "Bebeğin öldü" demişlerdi... Annelik hissi!
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Helin, 24 yaşındaydı... İç mimarlık okuyordu... Şüpheli ölüm!
        Helin, 24 yaşındaydı... İç mimarlık okuyordu... Şüpheli ölüm!
        Avustralya'da on binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        Avustralya'da on binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        Cani evlat, tartıştığı annesini katletti
        Cani evlat, tartıştığı annesini katletti
        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?
        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarısı!
        Sonbaharda kapınızı çalabilecek hastalıklar!
        Sonbaharda kapınızı çalabilecek hastalıklar!
        "Barış'ı geri kazanmamız gerekiyor"
        "Barış'ı geri kazanmamız gerekiyor"
        Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu!
        Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu!
        Aslan, Kayseri'de dört dörtlük!
        Aslan, Kayseri'de dört dörtlük!
        Selçuk Bayraktar ve Haluk Görgün, Mehmet Akif Ersoy'a konuştu
        Selçuk Bayraktar ve Haluk Görgün, Mehmet Akif Ersoy'a konuştu
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        Habertürk Anasayfa