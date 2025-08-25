MAGA'nın zaman makinesi: Amerika 1950 modeline geri dönüyor

ABD'li siyaset uzmanlarına göre, MAGA hareketinin Amerikan kimliği ve Batı uygarlığına dair yaklaşımı, Trump'ın ilk döneminden çok daha belirgin bir şekilde federal politikaları şekillendiriyor. Bu da "Amerika kime ait, hangi tarih hatırlanmalı" tartışmalarını körüklüyor.

MAGA anlatısına göre Amerika, antik Avrupa uygarlıklarının mirasçısı ve Yahudi-Hristiyan temelli beyaz kimliğin, liyakat anlayışının, geleneksel cinsiyet rollerinin ve çekirdek ailenin üzerine inşa edildi.

"Amerika bir fikir" ya da "Çeşitlilik gücümüzdür" gibi sloganlar ise liberal hayaller olarak reddediliyor. Bu çerçevede Trump yönetimi, Smithsonian’daki bazı sergilerin "Amerikan idealleriyle uyumu" konusunda inceleme başlatarak çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık politikalarına (DEI) karşı kampanyasını genişletti.

Trump, "ulusun tarihini ırkçılık ve baskı üzerinden yeniden yazma girişimi" olarak gördüğü bu anlayışa karşı çıkıyor ve abartılı kölelik vurgusunu eleştiriyor. Ayrıca, bu ideolojik denetimi Smithsonian dışındaki müzelere de yaymayı planlıyor.

Bununla birlikte, kimlik projesi sembolik hamlelerle destekleniyor. Trump, İngilizceyi ABD'nin resmi dili ilan eden bir kararname imzaladı; Konfederasyon generallerinin isimlerini üslerden kaldırma kararını geri aldı ve bazı anıtların iadesini emretti.

Ayrıca, trans bireylerin orduya katılımını yeniden yasakladı, mülteciler konusunda daha katı politikalar getirdi ve beyaz Güney Afrikalı çiftçileri istisna tutarak diğerlerinden kabulü kısıtladı. Yeni federal binaların "klasik mimari"ye uygun olması zorunlu hale getirildi. Göçmenlik politikalarında ise 55 milyon vize sahibinin sosyal medya geçmişi dahil olmak üzere "Amerika karşıtı ideolojiler" için sürekli denetleneceği açıklandı. Vatandaşlığa geçişte "iyi ahlak" şartı da daha katı hale getirildi; doğumla vatandaşlık hakkının kaldırılması için yasal girişimler sürüyor. Trump’ın danışmanları bu politikaları "Amerikan gururunu geri getirme" olarak tanımlarken, eleştirmenler ülkenin göçmenleri kucaklayan, kültürel çeşitlilikten güç alan tarihsel ideallerinin geri plana itildiğini savunuyor. Axios'a göre, MAGA'nın özlemini duyduğu Amerika, 1950'lerin Amerika'sına çok benziyor, cinsel devrim, kitlesel göç, sivil haklar yasası ve LGBT+ haklarının şekillendirdiği kültürel dönüşüm öncesine.