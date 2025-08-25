Habertürk
        Helin, 24 yaşındaydı... İç mimarlık okuyordu... Şüpheli ölüm | SON DAKİKA HABERİ

        Helin, 24 yaşındaydı... İç mimarlık okuyordu... Şüpheli ölüm!

        İstanbul Beşiktaş'ta iç mimarlık bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Helin Uçar, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulunan ve soruşturma başlatılan Uçar'ın cenazesi Amasya'da toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 07:25 Güncelleme: 25.08.2025 - 10:01
        Helin, 24 yaşındaydı... İç mimarlık okuyordu... Şüpheli ölüm!
        İstanbul'da olay, 22 Ağustos Cuma günü saat 14.00 sıralarında Beşiktaş ilçesi Muradiye Mahallesi’nde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, Helin Uçar'dan (24) haber alamayan yakınları Samsun'dan İstanbul'a geldi.

        HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

        DHA'daki habere göre eve çilingirle giren yakınları, Uçar'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Sağlık ekipleri ilk incelemelerde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        İNTİHAR İHTİMALİ DE ARAŞTIRILIYOR

        Özel bir üniversitede 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Helin Uçar’ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

        MEMLEKETİNDE UĞURLANDI

        Diğer yandan Helin Uçar’ın cenazesi 23 Ağustos Cumartesi günü öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde gözyaşları içinde toprağa verildi.

        #Helin Uçar
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
