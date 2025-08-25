Habertürk
        Trump, Washington'ın ardından komşu eyalet Maryland'de de Ulusal Muhafız görevlendirmeyi planlıyor | Dış Haberler

        Trump, Washington'ın ardından komşu eyalet Maryland'de de Ulusal Muhafız görevlendirmeyi planlıyor

        ABD Başkanı Trump'ın Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla başkentte görevlendirdiği Ulusal Muhafızları başka eyaletlere de konuşlandırabileceği mesajını verdi. Trump, Maryland'in en büyük şehri Baltimore'da suç oranlarının kabarık olduğunu ifade ederek buraya da Ulusal Muhafızları konuşlandırabileceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 09:19 Güncelleme: 25.08.2025 - 09:19
        Ulusal Muhafızlar başka eyaletlere de konuşlanacak mı?
        ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'ın güvenliği için görevlendirdiği Ulusal Muhafız birliklerini, komşu eyalet Maryland'de de konuşlandırabileceğini duyurdu.

        Trump, ABD merkezli Truth Social'dan yaptığı açıklamada, Maryland'in en büyük şehri ve suç oranlarının kabarık olduğunu belirttiği Baltimore'da da Ulusal Muhafızları görevlendirebileceğini bildirdi.

        Daha önce Chicago ve New York'a güvenlik tehdidini ortadan kaldırmak için Ulusal Muhafızları göndermeyi düşündüğünü açıklayan Trump, Maryland Valisi Wes Moore ile yaşadığı polemik sonrasın Baltimore'u da bu şehirlerin arasına dahil etti.

        Moore'un, Baltimore'da iddia edildiği kadar suç işlenmediğini savunarak birlikte şehri gezme teklifini "oldukça kaba ve kışkırtıcı" bulan Trump, "Başkan olarak, oraya yürüyüşe çıkmadan önce bu suç felaketini temizlemesini tercih ederim. Wes Moore'un suç sicili çok kötü, tabii diğer birçok 'mavi' (Demokrat) eyaletin yaptığı gibi suç rakamlarını çarpıtmazsa." ifadelerine yer verdi.

        Trump, Baltimore'un suç ve cinayet istatistiklerine göre ülkenin en kötü 4'üncü şehri olduğunu belirttiği paylaşımında, Maryland Valisi Moore'un "konuşmayı bırakıp işe koyulması" gerektiğini kaydetti.

        Moore, Trump'ı, Washington'da suç ve evsizlerle mücadele amacıyla federal yetkilerini "eşi benzeri görülmemiş şekilde" kullanmakla suçlamıştı.

        Trump, 22 Ağustos'ta Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ulusal Muhafızların suç oranı yüksek şehirlerde görevlendirilmesine ilişkin, "Sanırım bir sonraki durağımız Chicago olacak. Daha sonra New York'a yardım edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

