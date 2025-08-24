Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Türk donanmasının seçkin gemilerini Dolmabahçe'de selamladı. Erdoğan, "Tarihe altın harflerle kazınan Zafer Haftamızda güçlü ve kudretli donanmamızla Mavi Vatan yolculuğu" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2025 - 18:33 Güncelleme: 24.08.2025 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği askeri gemi TCG Anadolu, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası TCG Savarona ile TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızırreis denizaltısı TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçti.

        • 2

          Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başlayan geçiş töreni, Sarıyer merkez ve Tarabya, Emirgan, Kanlıca, Rumeli Hisarı, Kandilli-Bebek hattı, Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergahında vatandaşlarca takip edildi.

        • 3

          Birçok vatandaş izledikleri geçiş törenini cep telefonuyla görüntüleyerek fotoğrafları, #TeknofestMaviVatan etiketi ile NSosyal'den paylaştı.

        • 4

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Savarona, TCG Anadolu ve 7 gemi ile icra edilen töreni Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden takip etti.

        • 5

          Gemilerdeki askeri mürettebat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Dolmabahçe'de 21 pare top atışı ve denizcilere özgü selamlama şekli olan çimariva ile selamladı.

        • 6

          Çalışma ofisinin açık alanında gemileri seyreden Erdoğan, mürettebata ve tören vesilesiyle gemide bulunan vatandaşlara el salladı.

        • 7

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, selamla esnasında TCG Anadolu gemisinde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, "Savunma Bakanım, bütün Kuvvet Komutanlarım, hep birlikte şu anda sizleri selamlıyoruz." dedi.

        • 8

          Bu sırada TCG Anadolu gemisindeki çocuklar kırmızı-beyaz balonları gökyüzüne bıraktı, ellerinde Türk bayrağı ve TEKNOFEST flaması bulunan gençler, üzerinde "Mavi Vatan 30-31 Ağustos 2025 İstanbul Tersanesi Komutanlığı" yazan ve #milliteknolojihamlesi etiketi bulunan pankart açtı.

        • 9

          Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, selamlama sırasında eşi Emine Erdoğan eşlik etti.

        • 10

          Emine Erdoğan'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da rengi olan beyaz kıyafet giydiği görüldü.

        • 11

          TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında gerçekleştirilen geçiş töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gemileri selamlamasının ardından sona erdi.

        • 12

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal'deki hesabından TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu liderliğindeki gemilerin İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine ilişkin paylaşımda bulundu.

          Erdoğan, "Tarihe altın harflerle kazınan Zafer Haftamızda güçlü ve kudretli donanmamızla Mavi Vatan yolculuğu" ifadelerine yer verdi.

        • 13

          Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

          "Zafr Haftası vesilesiyle, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'nda eşsiz bir gurura tanıklık ettik. TCG Anadolu başta olmak üzere şanlı gemilerimiz, ülkemizin denizlerdeki kudretinin ve milletimizin istiklal ruhunun birer timsali. Atatürk'ün manevi mirası Savarona Yatı'nın da restorasyonunun tamamlanıp yeniden denizlerle buluşması bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. TEKNOFEST gençliğimizin, Mavi Vatan'ın koruyucularından ilham alarak daima daha güçlü bir Türkiye için çalışmasını diliyorum."

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ve beklenen haber! Marmara'ya serin hava geliyor!
        Ve beklenen haber! Marmara'ya serin hava geliyor!
        Beşiktaş'tan sağ beke sürpriz hamle!
        Beşiktaş'tan sağ beke sürpriz hamle!
        Rusya ve Ukrayna arasında esir takası
        Rusya ve Ukrayna arasında esir takası
        Düğün organizatörleri ve düğün salonlarına denetim
        Düğün organizatörleri ve düğün salonlarına denetim
        Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinin hukuku
        Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinin hukuku
        İstanbul'da yağmur sürprizi!
        İstanbul'da yağmur sürprizi!
        Töre vahşeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!
        Töre vahşeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!
        Cenazesini Deniz Kuvvetleri dalgıçları çıkaracak
        Cenazesini Deniz Kuvvetleri dalgıçları çıkaracak
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        Kırmızı kart gerekir miydi?
        Kırmızı kart gerekir miydi?
        'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' başlıyor
        'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' başlıyor
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        "Hasret bitiyor"
        "Hasret bitiyor"
        İşte Okan Buruk'un Kayserispor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kayserispor 11'i!
        Bal arıları için 'süper gıda' üretildi
        Bal arıları için 'süper gıda' üretildi
        Yakalanma telaşı
        Yakalanma telaşı
        Uyarılarda bulundu
        Uyarılarda bulundu
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu
        Putin: Trump'ın gelişiyle tünelin sonunda ışık göründü
        Putin: Trump'ın gelişiyle tünelin sonunda ışık göründü
        Habertürk Anasayfa