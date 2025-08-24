"Süper gıda" üretildi: Bilim insanları bal arılarını kurtarmak için bakın ne yaptı...

İklim değişikliği ve yaşam alanı kaybı yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bal arıları için çözüm bulundu. Bilim insanlarının geliştirdiği özel besin, arıların ihtiyaç duyduğu tüm temel maddeleri içeriyor ve kolonilerin daha sağlıklı büyümesini sağlıyor...

İKLİM KRİZİ VE YAŞAM ALANI KAYBI

Bal arıları, dünyanın en önemli tozlayıcılarından biri. Küresel gıda üretiminin %70’i onların çiçekten çiçeğe taşıdığı polene bağlı. Ancak iklim değişikliği, yaşam alanı kayıpları ve hastalıklar nedeniyle arı popülasyonları tehlike altında. ABD’de son on yılda yıllık koloni kayıpları %40-50 arasında seyrederken, İngiltere’de de birçok arıcı benzer sıkıntılar yaşıyor.

PROF. WRIGHT’IN 15 YILLIK ÇALIŞMASI

Oxford Üniversitesi’nden Prof. Geraldine Wright liderliğinde yürütülen araştırma, arıların hayatta kalabilmesi için kritik bir adım attı. Ekip, 15 yıl süren çalışmalar sonucunda arıların ihtiyaç duyduğu altı temel sterolü belirledi. Bu besin maddeleri gen düzenleme tekniğiyle mayada üretildi ve “süper gıda” formülüne eklendi.

LABORATUVARDAN KOVANLARA Doktora öğrencisi Jennifer Chennells'in hazırladığı karışımlar, laboratuvardaki arılara sunuldu. Protein, yağ, karbonhidrat ve mikro besinlerden oluşan karışımlar, tüpler halinde kovanlara verildi. Denemeler sonucunda süper gıda ile beslenen kolonilerde yavru arıların yetişkinliğe ulaşma oranı 15 kat arttı. ARICILARIN KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR Cardiff'teki arıcı Nick Mensikov, geçen kış kolonilerinin %75'ini kaybettiğini belirterek, "Kovanlar yiyecek doluydu ama arılar bir anda yok oldu" dedi. Bu durum, mevcut takviyelerin yetersizliğini gözler önüne seriyor. Arıların yalnızca şeker ve un bazlı karışımlarla beslenmesi, temel besin maddelerinden mahrum kalmalarına neden oluyor. GELECEĞE UMUT IŞIĞI Yeni geliştirilen süper gıda, özellikle yaz çiçeklenmesinin erken sona erdiği dönemlerde hayati önem taşıyacak. Besin yetersizliğinden kaynaklanan stresin azalmasıyla, kolonilerin kış aylarını daha sağlıklı geçirmesi hedefleniyor. Büyük ölçekli denemelerin ardından, bu ürünün iki yıl içinde arıcıların ve çiftçilerin kullanımına sunulması planlanıyor. Kaynak: BBC, Independent, University of Oxford