ABD'den Ukrayna'ya füze engeli

ABD basını, Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin önemli bir konuyu gündeme getirdi.

Wall Street Journal'ın (WSJ) yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın uzun menzilli füzelerle Rusya'ya saldırı düzenlemesini engelledi.

Ukrayna'nın engelden ötürü, ilkbaharın sonundan beri Rusya'ya yönelik ATACMS füze sistemini kullanamaması askeri operasyonlarını kısıtladı.

2 yetkiliye göre, Ukrayna tarafı en az bir kere ATACMS füzelerini kullanmak istedi ancak bu talep reddedildi.

ABD'nin bu kararının, barış görüşmelerini öncelemesiyle doğrudan bağlantılı olduğu işaret edildi.

Ukrayna, ATACMS'nin yanı sıra İngiliz-Fransız menşeli Storm Shadow seyir füzelerini de Rusya'ya karşı kullanmıştı.

ATACMS'nin menzilinin 300 kilometreye kadar ulaştığı biliniyor.

ABD basınına konuşan bir ABD'li güvenlik yetkilisi Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için askeri bir çözüm olmadığını ifade etti.

NBC News'e konuşan ABD'li ulusal güvenlik yetkilisi "Kimse havlu atmaya hazır değil." derken, ABD Başkanı Donald Trump'ın önceden beri, bu savaşı bitirmek için bir diplomatik çözüm şansı varsa bunu kullanmak istediğini dile getirdi.

ABD'li yetkili "Mesele, diplomatik çözümün şimdi mi olacağı yoksa bu anlayışa gelmek için 12-18 ay geçmesi gerekeceği midir." diye konuştu.

"ANLAŞMA OLMAZSA KİMİN SUÇU OLDUĞUNU GÖRECEĞİZ"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin somut adım atması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "birkaç hafta" süre verdiğini kaydederek, "Sonra ne yapacağımıza dair bir karar vereceğim ve bu çok önemli bir karar olacak." demişti.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlenen 2026 Dünya Kupası ile ilgili bir etkinlikte gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatına ilişkin birçok şeyden memnun olmadığını vurguladı ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e "daha hızlı ve somut adımlar atması" çağrısında bulunmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'da bulunan bir ABD fabrikasına hava saldırısı düzenlemesiyle ilgili fikri sorulan Trump, "Bu konuda mutlu olmadığımı Putin'e söyledim. Bundan memnun değilim, bu savaşla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim. Neler olacağını göreceğiz. Sanırım önümüzdeki iki hafta içinde, işlerin nereye gideceğini göreceğiz." diye konuştu.