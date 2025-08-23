Rıdvan Yılmaz resmen Beşiktaş'ta!
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ı 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, nihai transferi hususunda Rangers FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz’la 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rıdvan Yılmaz’a yuvana hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.