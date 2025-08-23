Alman basını: Çin barış gücü için hazır

Ukrayna-Rusya arasında sağlanacak olası barışın temel noktalarından birini, Kiev'e sağlanacak güvenlik garantileri oluşturuyor.

Güvenlik garantileri kapsamında düşünülen seçeneklerden biri ise savaş sonrası Ukrayna'ya barış gücü konuşlandırılması.

Welt'in Avrupa Birliği (AB) diplomatlarINA dayandırdığı haberine göre; Çin, Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü kapsamında Ukrayna'ya asker göndermeye hazır.

Ancak Çin'e bakış konusunda da Rusya ile Ukrayna arasında görüş farkı ortaya çıkıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO birliklerinin Ukrayna'ya konuşlanmasını reddederken; sağlanacak güvenlik garantilerine Çin, ABD, Fransa ve İngiltere'nin eşit ölçüde katılması gerektiğini belirtmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Çin'in güvenlik garantilerine katılması ihtimalini dışladı.

Zelenskiy daha önce, Rusya'nın bazı mühimmatlarının Çin'den gelen parçaları içerdiğini ifade etmişti.

Welt'e konuşan AB'li kıdemli bir diplomat ise, Çin'in Ukrayna topraklarına konuşlanmasının risk taşıdığını, Pekin'in casusluk faaliyetlerinde bulunabileceğini ve Rusya yanlısı bir tavır sergileyebileceğini bildirdi.

Avrupa ile Rusya arasındaki ayrılık belirginleşiyor Haberi Görüntüle GÜVENLİK GARANTİLERİ TARTIŞMASI Avrupa ülkeleri ve Ukrayna, güçlü güvenlik garantileri talep ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile düzenlenen ortak basın toplantısında Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanması konusunda hemfikir olduklarını belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği röportajda ABD askerlerinin güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna'ya konuşlanmayacağını belirtirken; Almanya, Fransa ve İngiltere'nin asker konuşlandırmak istediğini ifade etmişti. REKLAM Avrupa ülkeleri ile Rusya bu konuda henüz bir fikir birliğine varmış değil. Avrupa ülkeleri, NATO'nun 5. maddesine benzer bir güvenlik garantisinin Ukrayna'ya sunulmasını talep ederken, Rusya bu öneriyi reddetti. ABD Başkanı Donald Trump ise hava desteği konusunda destek olabileceklerini belirtirken, Avrupalı devletlerden oluşan bir askeri birliğin Ukrayna'ya konuşlanmasına destek verip vermeyeceklerine dair net bir açıklamada bulunmadı.