ABD Başkanı: 2 hafta içinde önemli bir karar vereceğim

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamada bulunurken, 1-2 hafta içerisinde konunun açıklığa kavuşacağını bildirdi ve "2 hafta içinde çok önemli bir karar vereceğim." dedi.

Trump, Rusya meselesi üzerine şu ya da bu şekilde gidebileceğini ifade ederken, yaptırım uygulayıp uygulamayacaklarının ise sonra belli olacağını işaret etti. Trump "Büyük yaptırımlar uygulayıp uygulamayacağımızı ya da hiçbir şey yapıp yapmayacağımızı göreceğiz" diye konuştu.

ABD Başkanı, Rusya'nın petrol hattına Ukrayna tarafından düzenlenen saldırıdan ve Rusya'nın ABD şirketine yönelik saldırısından memnun olmadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in anlaşma masasına gelmemesi durumunda ne yapacağı sorulan ABD Başkanı, hangi tarafın hatalı olduğuna karar vereceğini belirtirken "2 hafta içinde ne yapacağımı anlayacağım." şeklinde konuştu.

ABD başkanı, Vladimir Putin'in 2026 Dünya Kupası'nı seyretmek için ABD'ye gelebileceğini belirtti.

ABD BASININDAN İDDİA

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Savaşı'nı diplomatik yöntemlerle sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da bir araya gelmişti.

Trump, bazı konularda hemfikir olduklarını ancak anlaşma sağlanamayan konular da olduğunu ifade etmiş, meseleyi Avrupalı devletler ve Ukrayna ile birlikte ele alacaklarını bildirmişti. ABD Başkanı, Alaska zirvesinin ardından, Beyaz Saray'da Avrupalı liderler ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Toplantılar sonucu, Ukrayna ve Avrupa devletleri olası bir barış anlaşması için güçlü güvenlik garantileri talep ederken, Rusya tarafı bu taleplere olumlu yanıt vermedi. Avrupalı devletlerin NATO'nun 5. maddesine benzer güvenlik garantisi talebini reddeden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupalı devletlerin Trump'ın tavrını değiştirmeye çalıştığını dile getirdi. Avrupa ile Rusya arasında perspektif farkı ortaya çıkarken, Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın görüşmelerden kaçınmak için çaba gösterdiğini belirtti. DONALD TRUMP'IN BAKIŞ AÇISI ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile Zelenskiy arasında görüşme yapılmasını beklerken, ABD basını, Trump'ın Rusya'nın şartlarını Ukrayna'nın büyük ölçüde kabul etmek zorunda kalacağını düşündüğünü ifade etti. Politico'nun ABD'li kıdemli bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Trump'ın Joe Biden'ı Ukrayna'nın karşı saldırısına izin vermemekle eleştirmesi aslında Putin'e bir gözdağı değil, Ukrayna'nın durumunu ortaya koymakla ilgili bir açıklamaydı.

Trump, Ukrayna'nın karşı saldırıda bulunmadan kazanmasının mümkün olmadığını ifade etmiş ve Joe Biden'ı eleştirmişti. "Ukrayna'nın karşı saldırısına izin vermedi" Haberi Görüntüle Eski bir ABD'li yetkili ise, Trump'ın Rusya'nın savaşta üstünlük kurduğuna inandığını ve bir şekilde barışa ikna edilmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti. Avrupa ise Rusya'nın tehdit olmaktan çıkmasını amaçlayan bir politika izliyor. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa'nın güvenliğinin müzakere konusu olmadığını ifade etmiş ve savaşının nedeninin Rusya'nın emperyalist politikaları olduğunu belirtmişti. Kallas son açıklamasında ise Vladimir Putin'in diplomatik çabalara güldüğünü ve saldırılara devam ettiğini dile getirdi.