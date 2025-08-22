İstanbul'da evlenmenin maliyeti 850.000 TL

İBB İstanbul Planlama Ajansı tarafından hesaplanan 2025 yılında İstanbul’da Evlenmenin Ortalama Maliyet Raporu yayımlandı.

Rapora göre, yeni bir ev kurmak ve salon düğünü yapmak isteyen çiftlerin 2024’te 589 bin 405 TL olan masrafı, 2025’te yüzde 44,2 artarak 850 bin 95 TL’ye çıktı. Kır düğünü yapmanın maliyeti ise geçen yıla oranla yüzde 30,2 yükselerek 981 bin 895 TL oldu.

REKLAM advertisement1

Bu maliyet hesabına kına, nişan, takılar ve balayı harcamaları dahil edilmedi.

Yıl Evlenme Maliyeti (Salon Düğünü) Evlenme Maliyeti (Kır Düğünü) 2024 589.405 ₺ 754.405 ₺ 2025 850.095 ₺ 981.895 ₺ Değişim %44,2 %30,2

Evlilik öncesi en büyük harcama kalemlerinden olan beyaz eşya masrafları 2025 yılında %36,1 artışla 142 bin 870 TL’ye yükseldi.

Mobilya fiyatlarında da yüzde 25,7’lik artış dikkat çekti. 147 bin 875 TL olan mobilya masrafları, 185 bin 905 TL’ye çıktı.

SALON KİRALARINDA SERT ARTIŞ

Düğün salonu kiralama ücretlerinde son yılların en sert artışı yaşandı. 2024 yılında 70 bin TL’ye kiralanan salonlar, 2025’te yüzde 88,3 artışla ortalama 131 bin 800 TL oldu. Kır düğünü mekan kiraları ise yüzde 12,2 artarak 263 bin 600 TL’ye yükseldi.

Yıl Salon Kirası Kır Düğünü Kirası 2024 70.000 ₺ 235.000 ₺ 2025 131.800 ₺ 263.600 ₺ Değişim %88,3 %12,2

Evlilik sürecinde en kritik harcamalardan biri olan kiralık ev, depozito ve emlak komisyonu dahil olmak üzere 2025 yılında 135 bin 628 TL oldu. Bu rakam, geçtiğimiz yılın 96 bin 424 TL’lik maliyetine kıyasla yüzde 40.7’lik bir artışı gösterdi.

Ev kiralama maliyetindeki değişim: Yıl Tutar 2024 96.424 ₺ 2025 135.628 ₺ Değişim %40,7 ÇEYİZE 253 BİN 892 TL Ev gereçleri, elektronik eşyalar, mutfak ve tekstil ürünlerinden oluşan çeyiz masrafı da büyük artış gösterdi. 2024 yılı için 170 bin 99 TL olarak hesaplanan çeyiz maliyeti, 2025’te yüzde 49.3 artarak 253 bin 892 TL’ye ulaştı.