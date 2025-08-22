Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya BM Gazze'de kıtlık ilan etti | Dış Haberler

        BM Gazze'de kıtlık ilan etti

        Son dakika... İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yaklaşık iki yıldır dünyanın gözü önünde devam ederken, BM Gazze'de kıtlık ilan ettiğini duyurdu. BM Genel Sekreteri Guterres, "Gazze'deki açlık insanlık insan eliyle yapılmış bir felakettir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2025 - 12:31 Güncelleme: 22.08.2025 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        BM Gazze'de kıtlık ilan etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yaklaşık iki yıldır dünyanın gözü önünde devam ederken ve İsrail Gazze'de açlığı silah olarak kullanırken, Birleşmiş Milletler Gazze'de kıtlık ilan etti.

        Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Gazze'deki açlık insanlık insan eliyle yapılmış bir felakettir" ifadelerini kullandı.

        BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki kıtlığın "İsrail hükümetinin eylemlerinin doğrudan sonucu" olduğunu ve açlıktan kaynaklanan ölümlerin savaş suçu teşkil edebileceğini söyledi.

        "Gazze'de hayatını kaybedenlerin yüzde 83'ü sivil"
        Haberi Görüntüle

        Turk, BM'ye bağlı Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırması (IPC) tarafından bugün ilan edilen kıtlığın, "İsrail hükümetinin eylemlerinin doğrudan sonucu" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Turk açıklamasında, "Açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanmak bir savaş suçudur ve bunun sonucunda ortaya çıkan ölümler de kasıtlı öldürme savaş suçu teşkil edebilir" açıklamasında bulundu.

        "GAZZE'DEKİ KITLIK MAKUL KANITLARLA DOĞRULANDI"

        Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) raporunda 15 Ağustos itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın makul kanıtlarla doğrulandığı bildirildi.

        IPC, İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin son raporunu yayımladı.

        Raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla, Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulandı. 22 ay süren acımasız çatışmaların ardından, Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verildi.

        Ayrıca, raporda bu kıtlığın, Gazze Şeridi’nde de yaygınlaşmasının beklendiği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Rusya'da yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Rusya'da yakalandı!
        Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı
        Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı
        Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'da mutlu sona yakın!
        Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'da mutlu sona yakın!
        “Birçok kapanan süt işletmesi var"
        “Birçok kapanan süt işletmesi var"
        Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor!
        Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor!
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        Göle nazır villaya niyet, tarlaya kısmet!
        Göle nazır villaya niyet, tarlaya kısmet!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Turist sayısında gerileme
        Turist sayısında gerileme
        Zengezur Koridoru'nda stratejik hamle
        Zengezur Koridoru'nda stratejik hamle
        ABD kamyon şoförlerine çalışma vize vermeyi durdurdu
        ABD kamyon şoförlerine çalışma vize vermeyi durdurdu
        İşte sonbaharda bile sıcak 6 Akdeniz şehri!
        İşte sonbaharda bile sıcak 6 Akdeniz şehri!
        Güney Kore'den konut fiyatlarını kontrol altına almak için hamle
        Güney Kore'den konut fiyatlarını kontrol altına almak için hamle
        Sağlık Bakanlığı'ndan mesai açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan mesai açıklaması
        Donetsk Ukrayna'nın savunması için neden bu kadar önemli?
        Donetsk Ukrayna'nın savunması için neden bu kadar önemli?
        Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı
        Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        "Gazze'de hayatını kaybedenlerin yüzde 83'ü sivil"
        "Gazze'de hayatını kaybedenlerin yüzde 83'ü sivil"
        Habertürk Anasayfa