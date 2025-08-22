BM Gazze'de kıtlık ilan etti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yaklaşık iki yıldır dünyanın gözü önünde devam ederken ve İsrail Gazze'de açlığı silah olarak kullanırken, Birleşmiş Milletler Gazze'de kıtlık ilan etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Gazze'deki açlık insanlık insan eliyle yapılmış bir felakettir" ifadelerini kullandı.

REKLAM advertisement1

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki kıtlığın "İsrail hükümetinin eylemlerinin doğrudan sonucu" olduğunu ve açlıktan kaynaklanan ölümlerin savaş suçu teşkil edebileceğini söyledi.

"Gazze'de hayatını kaybedenlerin yüzde 83'ü sivil" Haberi Görüntüle

Turk, BM'ye bağlı Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırması (IPC) tarafından bugün ilan edilen kıtlığın, "İsrail hükümetinin eylemlerinin doğrudan sonucu" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Turk açıklamasında, "Açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanmak bir savaş suçudur ve bunun sonucunda ortaya çıkan ölümler de kasıtlı öldürme savaş suçu teşkil edebilir" açıklamasında bulundu.

"GAZZE'DEKİ KITLIK MAKUL KANITLARLA DOĞRULANDI"

Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) raporunda 15 Ağustos itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın makul kanıtlarla doğrulandığı bildirildi.

IPC, İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin son raporunu yayımladı. Raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla, Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulandı. 22 ay süren acımasız çatışmaların ardından, Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verildi. Ayrıca, raporda bu kıtlığın, Gazze Şeridi’nde de yaygınlaşmasının beklendiği belirtildi.