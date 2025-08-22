Turist sayısında gerileme
Temmuz ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 geriledi. Düşüşte Avrupa pazarı etkili oldu. Avrupalı turist sayısı, geçen temmuza göre, 202 bin 998 kişi azaldı
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre; 2025 yılı temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,97 oranında bir azalış göstererek 6 milyon 969 bin 546 adet oldu. 364 bin 266 kişilik düşüş görüldü.
2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 azalış kaydedildi.
2025 yılı Temmuz ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 14,08 (981 005) ile birinci, Rusya Fed. yüzde 13,68 (953 733) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 8,57 (597 155) ile üçüncü sırada. İngiltere'yi (Birleşik Krallık) Polonya ve Hollanda izledi.
HANGİ ÜLKELERDEN GELEN TURİST SAYISI GERİLEDİ?
Temmuzda Türkiye'ye gelen turist sayısında yaşanan düşüşte en büyük pazarımız olan Avrupa etkili oldu. Avrupalı turist sayısı, geçen temmuza göre, 202 bin 998 kişi azaldı, oran olarak yüzde 4,94 gerileme yaşandı.
Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen turist sayısı ise yüzde 21,91 düştü. ABD'den gelen turist sayısı 42 bin 502 kişi azaldı. İran'dan gelen turist sayısı 312 bin 554'ten 253 bin 523'e indi. Burada da yüzde 18,89'luk gerileme görüldü.
Turizmde rekabet halinde olduğumuz Yunanistan'dan gelen turist sayısı yüzde 14,38 geriledi.