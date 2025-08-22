Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 34° Ankara Güneşli 35° İzmir Güneşli 37° Antalya Güneşli 38° Trabzon Güneşli 29° Bursa Güneşli 37° Adana Güneşli 37° Diyarbakır Güneşli 40° Gaziantep Güneşli 37° Ağrı Güneşli 32°

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 37°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 35°C Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 36°C Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 34°C Az bulutlu ve açık ÇANKIRI °C, 35°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 35°C Az bulutlu ve açık BATI KARADENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. REKLAM BOLU °C, 35°C Az bulutlu ve açık DÜZCE °C, 36°C Az bulutlu ve açık SİNOP °C, 32°C Az bulutlu ve açık ZONGULDAK °C, 29°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu RİZE °C, 30°C Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 29°C Parçalı bulutlu DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 30°C Az bulutlu ve açık KARS °C, 31°C Az bulutlu ve açık MALATYA °C, 35°C Az bulutlu ve açık VAN °C, 29°C Az bulutlu ve açık GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 40°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açık MARDİN °C, 37°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 39°C Az bulutlu ve açık