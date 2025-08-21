ABD Başkanı Trump'tan Joe Biden'a eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın Ukrayna politikasına yönelik eleştirileride bulundu.

Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden açıklamada bulunan ABD Başkanı, Joe Biden'ın Rusya'ya yönelik karşı saldırıda bulunması için Ukrayna'ya izni vermediğini belirtirken, işgalci ülkeye karşı saldırıda bulunmaksızın savaş kazanmanın neredeyse imkansız olduğunu dile getirdi.

REKLAM advertisement1

ABD Başkanı, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı iki takım arasındaki maça benzeterek "Bu sporda, fantastik bir defansa sahip olan ancak hücum yapmasına izin verilmeyen büyük bir takıma benziyor." ifadelerini kullandı.

Trump "Ben başkan olsaydım bu savaş olmayacaktı." diyerek, kendisinin böylesi bir savaşa izin vermeyeceğine dair söylemini yineledi.

REKLAM

Trump açıklamasının sonunda ise "Önümüzde ilginç zamanlar var." diye konuştu.

RUSYA ABD'Lİ BİR ŞİRKETİ DE HEDEF ALDI

Associated Press'in haberine göre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik dron ve füze saldırısında ABD'li bir elektronik şirketi de hedef oldu.

Rusya gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda çok sayıda insansız hava aracı ve füze kullanmıştı.

LAVROV'UN AÇIKLAMALARI Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa ülkeleri tarafından gündeme getirilen, Ukrayna'ya asker konuşlandırılması seçeneğini reddetti. Bu öneriyi, dış müdahale olarak nitelendiren Lavrov, 2022'de İstanbul'da yürütülen barış görüşmelerinin çerçevesine uygun olarak müzakere etmeye hazır olduklarını işaret etti. Lavrov, Batı'nın Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratma düşüncesi taşıdığını ifade ederek, bunun kendilerinde reddetme dışında başka bir tavra yol açmayacağını belirtti. Rus bakan, Vladimir Putin ile Volodimir Zelenskiy arasındaki görüşmeye hazır olduklarını ancak bu görüşmenin ancak konuların tam anlamıyla ele alınması şartıyla mümkün olabileceğini bildirdi. Bloomberg'e konuşan Avrupalı yetkililer, Lavrov'un açıklamalarını müzakereleri durdurma girişimi olarak gördüklerini ifade eti. ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinin güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna'ya asker konuşlandırmak istediğini ifade etmişti. ABD, Rusya ve Ukrayna ne istiyor? Haberi Görüntüle Avrupa ile Rusya arasındaki ayrılık belirginleşiyor Haberi Görüntüle *Fotoğraf: EPA/GAVRIIL GRIGOROV, temsilidir