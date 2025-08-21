Memurların zam pazarlığında anlaşmaya varılamadı. Taraflar arasında 11 hizmet kolunda anlaşma sağlanırken zam oranında uzlaşılamadı. Memurlar, hükümetin son teklifini kabul etmedi. Memurların zam pazarlığında süreç Kamu Hakem Kurulu'na taşınırken, kurula başvuru için son gün 22 ağustos. Habertürk’e konuşan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul “Şu anda bir memurun görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki fark yüzde 45’lik bağlanan duruma geldi.” dedi.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul, “Taban aylığa zam istemiştik bunların hiçbirisinin yanına yaklaşılan bir durum olmadı kazanımlar olmadı diyemeyiz. Taban aylığa bin lira çalışan memurlarda 760 liraya yakın bir artış sağlıyor emekli memurlarda da 890 lira artışa sebep olacak bu da pazara gittiğinde memurun filesini dolduracak kadar değil. Koruyucu giyimle ilgili konu sıkıntılı bir duruma gelmişti Sayıştay zimmetine dair kanun çıktı. Geçmişe doğru zimmetler affedildi hala benim hizmet kolumda olsun koruyucu giyim yardımı verilmiyor. Verilmesi için çabamız devam ediyor herkes buraya müdahale ediyor.” diye konuştu.

REKLAM

“ÇAĞRIMIZ KAMU HAKEM HEYETİ’NE BAŞVURULMASIDIR”

Tonbul, “Genel başkanımız açıkladı ve son söz dedi. Dedi ki artık şu toplu sözleşmeyi yasasıyla bu son dedi. Bunun artık bir taraftan algılanması lazım. Kamu işveren heyeti kanun gereği başvurabilir. Çünkü imza taraflardan ikisinden birisi başvurabilir deniyor. Başkanımız taraf biz başvurmayacağız. Kamu işveren heyeti başvursun dedi. Çağrımız kamu işveren heyetine yarın Kamu Hakem Kuruluna başvurmasıdır. İnşallah başvururlar. En önemlisi de burada tabii ki yüzdelik zam konusunda ne kadar adım atarlar onu bilemem. Ama taban aylık konusunda bir adım atması kamuoyu tarafından da beklenen bir şey. İnşallah atarlar diye düşünüyorum. Çünkü biz tek başımıza orada. Karar alma sürecinde oyumuz yeterli değil. Sendikaların toplam katılan üye sayısı 5. Karşı tarafın 6 oy çokluğuna karar alınıyor. Dolayısıyla bütün kararlar altıya beş geçiyor. Bizim şerhimize rağmen.” açıklamasında bulundu.

REKLAM

KAMU HAKEM KURULUNA BAŞVURULDUĞUNDA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kamu Hakem Kuruluna başvurulduğunda başvurunun ardından Hakem Kurulu oransal zammı belirlemek için toplanacak. 11 üyeli kurulda karar oy çokluğuyla alınacak. Hakem kurulu 4 gün boyunca çalışacak. Toplu sözleşme görüşmeleri takvimine göre karar için son gün 27 ağustos çarşamba kurulun kararı taraflar için bağlayıcı olacak.