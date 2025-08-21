Habertürk
        Panathinaikos: 2 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Panathinaikos: 2 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a deplasmanda 2-1 kaybetti. Samsunspor'un golü 51. dakikada L. Tomasson'dan gelirken Panathinaikos'un gollerini ise 66. dakikada G. Kiriakopoulos ve 74. dakikada E. Palmer-Brown kaydetti. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 28 Ağustos Perşembe akşamı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. Rövanş karşılaşması da HT Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 19:51 Güncelleme: 21.08.2025 - 23:06
        Samsunspor üstünlüğü koruyamadı!
        UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Samsunspor, HT Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

        Samsunspor'un golü 51. dakikada L. Tomasson'dan gelirken Panathinaikos'un gollerini ise 66. dakikada G. Kiriakopoulos ve 74. dakikada E. Palmer-Brown kaydetti.

        27 yıl aradan sonra Avrupa arenasında sahne alan Samsunspor öne geçtiği mücadelede avantajı koruyamadı ve turu ikinci maça bıraktı.

        RÖVANŞ MÜCADELESİ DE HT SPOR'DA!

        İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 28 Ağustos Perşembe akşamı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. Rövanş karşılaşması da HT Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

        SAMSUNSPOR'DA 3 EKSİK

        Samsunspor, Panathinaikos maçında 3 oyuncudan yararlanamadı.

        Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Carlo Holse ve Anthony Musaba kadroda yer almadı.

        Yeni transferlerden Portekizli oyuncu Afonso Sousa, transfer edildiği kulüp Lech Poznan ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme mücadelesinde forma giydiği için kurallar gereği Panathinaikos karşısında forma giyemedi.

        Kadroya yeni transferler Toni Borevkovic ile kaleci Albert Posiadala da dahil edildi.

        27 YIL SONRA AVRUPA'DA

        Samsunspor, uluslararası turnuvalardaki ilk deneyimini 1987-88’de Balkan Kupası'nda yaşadı. 1993-94 sezonunda aynı kupada şampiyonluğa uzanan ekip, UEFA organizasyonlarındaki ilk mücadelesini ise 1997-98’de İntertoto Kupası'nda verdi.

        İnter Toto Kupası'na 1998-1999 sezonunda bir kez daha katılan Karadeniz temsilcisi, bu kulvarda iki sezonda oynadığı toplam 10 maçtan 6'sını kazanırken, 4'ünü kaybetti. Bu maçlarda 22 gol atma başarısı gösteren Samsun ekibi, kalesine gelen 13 gole engel olamadı.

        Kırmızı-beyazlı takım 27 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk oldu.

        PANATHINAIKOS KADROSUNDA TANIDIK İSİMLER VARDI

        Panathinaikos'un ilk 11'inde Galatasaray'da forma giyen Tete, Alanyaspor ve Trabzonspor forması ile uzun yıllar Türkiye'de oynayan Anastasios Bakasetas da yer aldı.

        Başakşehir'de bir dönem görev alan Ahmed Touba da Samsunspor karşısında ilk 11'de şans buldu.

        Ayrıca bir dönem Süper Lig'de forma giyen Siopis ise yedekler arasında yer aldı.

        TARAFTARLAR SAMSUNSPOR'U YALNIZ BIRAKMADI

        Türk taraftarlar da Samsunspor'u zorlu maçta yalnız bırakmadı.

        Kendi tuttukları takımların formaları ile şehir turu atan gurbetçiler, daha sonra Samsunspor'a ayrılan tribünde yerini aldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        5. dakikada ani gelişen Panathinaikos atağında Swiderski'nin ceza sahasına ortasında Bakasetas'ın penaltı noktasından yarım vole vuruşunda, kaleye doğru giden top Tomasson'a çarparak kornere çıktı.

        21. dakikada ev sahibi takımın atağında Kotsiras'ın pasında topla buluşan Tete'nin ceza sahası hemen dışından sert şutunda, kaleci Okan Kocuk kaleye yönelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

        22. dakika Panathinaikos atağında ceza sahası içindeki Pellistri'nin pasında topla buluşan Swiderski'nin yerden şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'u geçerek kale direğinin dibinden kornere gitti.

        42. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta, top üst direğin üstünden auta çıktı.

        Müsabakanın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

        50. dakikada Samsunspor atağında topu ceza sahası yayına kadar sürükleyen Ntcham'ın sert şutunda, kaleci Dragowski, meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinden kornere çeldi.

        51. dakikada kırmızı-beyazlı takım 1-0 öne geçti. Emre Kılınç'ın kullandığı kornerde ceza alanı içinde iyi yükselen Tomasson, kafayla topu kaleci Dragowski'nin yanından ağlara gönderdi: 0-1

        64. dakikada Panathinaikos atağında Kiriakopoulos'un ceza sahasına ortasına iyi yükselen Swiderski'nin kafa vuruşunda, top kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

        65. dakikada ev sahibi takımın atağında yaklaşık 20 metreden Touba'nın sert şutunda, direğe çarpan topu Van Drongelen kornere gönderdi.

        66. dakikada Panathinaikos 1-1 eşitliği yakaladı. Tete'nin ortasında defanstan seken top arka direkte Kiriakopoulos'un önünde kaldı. Kiriakopoulos'un sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'un elleri arasından filelere gitti: 1-1

        74. dakikada ev sahibi takım 2-1 öne geçti. Tete'nin kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde iyi yükselen Palmer-Brown topu kafayla ağlara gönderdi: 2-1

        Karşılaşmayı Panathinaikos 2-1 kazandı.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
