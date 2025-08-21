Kan donduran çete cinayetleri

Daltonlar ile Atızlar olarak bilinen iki silahlı suç örgütünün cinayetle sonuçlanan çatışmaları Beratcan Gökdemir’in liderliğini yaptığı Daltonlar Silahlı Suç Örgütü ile ilgili hazırlanan iddianamede detaylarıyla yer aldı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, ‘Hakan Çağlar” ismini kullanan Yunus Erden 26 Ağustos 2024 günü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

TAKİP CİHAZI İLE CİNAYET

Olayın ardından harekete geçen Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada kısa sürede cinayet sonrası kaçan 2 şüpheliyi yakaladı. Sıradan bir cinayet gibi görülen bu soruşturmada kan donduran eylemler gerçekleştiren Daltonlar çetesine uzandı. Araştırmada cinayetin azmettiricisi Daltonlar Suç Örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo’nun olduğu saptandı.

4 GÜN SONRA KARŞILIK VERİLDİ

Daltonlar çetesinin yaptığı saldırıya misilleme ise 4 gün sonra yapıldı. Atızlar suç örgütü üyeleri eylem yapması için Mardin’den bir gurup İstanbul’a gönderildi. Daltonlar’ın lider kadrosunda yer alan ve o dönem yurt dışında bulunan Yunus Erden cinayetinin azmettiricisi Ahmet Mustafa Timo’nun yakını olduğu belirtilen Ercan Kaptan 30 Ağustos 2024 gecesi Bahçelievler Şirinevler’de silahlı saldırıya uğradı. Yaşanan saldırıda yaralanan Kaptan ve bir arkadaşı Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEYE ÇEKİP SALDIRDILAR Hastaneye kaldırılan Kaptan hayatını kaybetti. Atızlar suç örgütü üyeleri, Kaptan ve yaralının kaldırıldığı Bahçelievler Devlet Hastanesi çevresinde gizlenerek hastaneye gelecek olan Daltonlar suç örgütü üyelerini bekledi. Ercan Kaptan’ı görmeye gelen Daltonlar üyelerini fark eden Atızlar Suç örgütü üyeleri hedef gözetmeksizin ateş açtı. KUYU 23 OPERASYONU CİNAYETİ ENGELLEDİ Açılan ateş sonucunda 1 polis, 1 jandarma, 1 özel güvenlik ve iki sivil vatandaş olmak üzere toplam beş kişi yaralandı. Olayın hemen ardından 30 Ağustos’ta iki çeteye "Kuyu-23 Operasyonu" düzenlenerek 29 şüpheli gözaltına alındı. İddianameye giren ayrıntılara göre Daltonlar çetesi, Erdal Kaptan cinayetine karşılık Atızlar çetesi üyelerinden birinin babasını hedefe aldı. Ancak polisin düzenlediği bu operasyonlar saldırının gerçekleşmesini engelledi CİNAYET PLANLARI DOSYADA İddianamede yer alan ayrıntılarda gözaltına alınarak tutuklanan çete üyelerinin telefon kayıtlarında bu iki cinayetle ilgili yazışmalar ele geçti. Ayrıca örgüt yöneticisi Ahmet Mustafa Timo’nun çete üyesiyle yaptığı cinayet planı yazışması da iddianamede yer aldı. Timo, örgüt üyesine bir fotoğraf göndererek öldürülmesi talimatını veriyor. Gönderilen kişi ise, Atızlar çetesi üyelerinden birinin babası olduğu belirlendi.