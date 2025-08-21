Habertürk
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Trabzonspor
        TS
        6
        Göztepe
        GÖZ
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Kayserispor
        KYS
        1
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Fenerbahçe
        FB
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Panathinaikos-Samsunspor maçı CANLI YAYIN - Samsunspor maçı HT Spor canlı izle - Futbol Haberleri

        Panathinaikos-Samsunspor maçı CANLI YAYIN

        Panathinaikos-Samsunspor maçı şifresiz ve canlı yayınla HT SPOR'da... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor, 27 yıl sonra Avrupa macerasına başlıyor, dev heyecan HT Spor'da yaşanıyor... Kırmızı-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. Samsunspor, deplasmanda avantajlı bir skor elde edip rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 19:51 Güncelleme: 21.08.2025 - 21:49
        STAT: Atina Olimpiyat Stadı

        HAKEM: Juan Munuera

        SAAT: 21.00

        YAYIN: HT Spor

        PANATHINAIKOS: Dragowski, Kotsiras, Brown, Touba, Kiriakopoulos, Bakasetas, Chirivella, Cerin, Tete, Pellistri, Swiderski.

        SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Dimata, Makoumbou, Ntcham, Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji.

        PANATHINAIKOS-SAMSUNSPOR CANLI YAYIN

        Samsunspor, Avrupa'da 27 yıl sonra sahne alıyor, dev heyecan HT Spor ekranlarında yaşanıyor... Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Samsunspor, play-off turu ilk maçında Yunanistan ekibi Panathinaikos'a konuk oluyor.

        DEV HEYECAN HT SPOR'DA!

        Atina Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele şifresiz olarak HT Spor'dan canlı yayınlanıyor. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 28 Ağustos Perşembe akşamı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. Rövanş karşılaşması da HT Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

        27 YIL SONRA AVRUPA'DA

        Samsunspor, uluslararası turnuvalardaki ilk deneyimini 1987-88’de Balkan Kupası'nda yaşadı. 1993-94 sezonunda aynı kupada şampiyonluğa uzanan ekip, UEFA organizasyonlarındaki ilk mücadelesini ise 1997-98’de İntertoto Kupası'nda verdi.

        İnter Toto Kupası'na 1998-1999 sezonunda bir kez daha katılan Karadeniz temsilcisi, bu kulvarda iki sezonda oynadığı toplam 10 maçtan 6'sını kazanırken, 4'ünü kaybetti. Bu maçlarda 22 gol atma başarısı gösteren Samsun ekibi, kalesine gelen 13 gole engel olamadı.

        Kırmızı-beyazlı takım 27 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk oluyor.

