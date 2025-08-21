Panathinaikos-Samsunspor maçı CANLI YAYIN

STAT: Atina Olimpiyat Stadı

HAKEM: Juan Munuera

SAAT: 21.00

YAYIN: HT Spor

PANATHINAIKOS: Dragowski, Kotsiras, Brown, Touba, Kiriakopoulos, Bakasetas, Chirivella, Cerin, Tete, Pellistri, Swiderski.

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Dimata, Makoumbou, Ntcham, Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji.

Samsunspor, Avrupa'da 27 yıl sonra sahne alıyor, dev heyecan HT Spor ekranlarında yaşanıyor... Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Samsunspor, play-off turu ilk maçında Yunanistan ekibi Panathinaikos'a konuk oluyor.

DEV HEYECAN HT SPOR'DA!

Atina Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele şifresiz olarak HT Spor'dan canlı yayınlanıyor. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 28 Ağustos Perşembe akşamı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. Rövanş karşılaşması da HT Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

27 YIL SONRA AVRUPA'DA

Samsunspor, uluslararası turnuvalardaki ilk deneyimini 1987-88’de Balkan Kupası'nda yaşadı. 1993-94 sezonunda aynı kupada şampiyonluğa uzanan ekip, UEFA organizasyonlarındaki ilk mücadelesini ise 1997-98’de İntertoto Kupası'nda verdi.

İnter Toto Kupası'na 1998-1999 sezonunda bir kez daha katılan Karadeniz temsilcisi, bu kulvarda iki sezonda oynadığı toplam 10 maçtan 6'sını kazanırken, 4'ünü kaybetti. Bu maçlarda 22 gol atma başarısı gösteren Samsun ekibi, kalesine gelen 13 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlı takım 27 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk oluyor.