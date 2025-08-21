53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu

Çinli girişimci Wang Ning, küresel ekonomik belirsizlik döneminde alışveriş yapanların tüketime devam etmesini sağlayacak bir formül buldu.

Bu pazar, Wang'ın kurucusu ve yöneticisi olduğu Pop Mart şirketinin Salı günü rekor kıran sonuçlar yayınlamasına yardımcı olan ve artık her yerde bulunan 'Labubu' gibi ürünlerin sonucu. Bu, artık öyle büyük bir pazar ki, hırsızlık çetelerinin bile hedefi. Çirkin peluşlar aynı zamanda yıldız isimlerin koleksiyonunda yer alan, binlerce dolar değerindeki tasarımcı çantalarından sarkan ve dünya çapında rağbet gören aksesuarlar haline geldi.

Şirketin yılın ilk yarısındaki geliri, 13,88 milyar yuan'a yani yaklaşık 1,93 milyar dolara ulaştı ve şirketin 2024 yılı satışlarını geride bıraktı. Pop Mart'ın Hong Kong'da listelenen hisseleri, büyük ölçüde Labubu'nun ABD'de ve Avrupa'daki popülaritesi sayesinde bu yıl 3 kattan fazla arttı. Şirketin ilk yarıdaki toplam gelirinin yüzde 40'ı ise Çin dışındaki satışlardan oluştu. Z kuşağı tüketicileri, en yeni Labubu peluşlarını ve diğer figürlerini kapmak için saatlerce Pop Mart mağazalarının önünde kuyrukta bekliyor.

Pop Mart Salı günü yayınladığı 2025'in ilk 6 ayına ilişkin raporda net kârını yaklaşık yüzde 400 artırarak 636,61 milyon dolara ulaştığını bildirdi. CEO Wang Ning'in yeni bir mini Labubu bebeği piyasaya sürme planlarını duyurmasının ardından şirket yükselişine devam ederken, 2025 yılında 20 milyar yuan yani 2,78 milyar dolar gelir hedefini bu koşulda tutturdukları hatta 30 milyar yuana (4,18 milyar dolar) ulaşmayı bekleyebileceklerini söyledi. Bununla beraber yılın ilk altı ayında Amerika kıtasından elde edilen gelir bir önceki yıla göre yüzde 1142 arttı. Çin dışında Asya'da satışlar yüzde 258, Avrupa ve diğer bölgelerde ise yüzde 729 arttı. Companies Market Cap'e göre şirket 2025 yılında 15,38 milyar dolar piyasa değerine sahipken, Ağustos 2025 itibariyle değeri 54,3 milyar dolara ulaştı. Şirket bu veri ile birlikte dünyanın en değerli 500 şirketi içerisinde 414. sırada yer alıyor. CEO'SU MİLYARDERLER LİSTESİNDE İLK 100'E GİRDİ 2010 yılında kurulan Pop Mart, içindeki oyuncakları göstermeyen 'gizli kutu' sunumuyla yaklaşık 10 dolardan küçük figürler satarak bu yolculuğa başladı.

Pop Mart'ın CEO'su Wang Ning'in kişisel serveti de kısa sürede bu yükselişten payını aldı ve Labubu çılgınlığı sayesinde Ning, Çin'in en zengin 10. kişisi oldu. Ning, 26.6 milyar dolarlık servetiyle, şu an Forbes Milyarderler Listesi'nde ise 82. sırada yer alıyor. 1999 yılında şu anda dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan Alibaba Group'u kuran Çinli Jack Ma, aynı listede 26,7 milyar dolarlık servetiyle şu an 80. sırada yer alıyor. Yine aynı listede Türkiye'den en zengin isim ise 5,4 milyar dolarlık serveti ile 719. sırada yer alan Murat Ülker olarak görülüyor. LABUBU TRENDİ Labubu oyuncağı, 10 yıl önce Hong Kong'da yaşayan sanatçı Kasing Lung tarafından tasarlandı. Lung, 2015 yılında İskandinav mitolojisinden ilham aldığını söylediği 'Canavarlar Üçlemesi'ni yarattı. Lung, tasarımlarını 2019 yılında Pop Mart'a lisansladı ve şirket bunları koleksiyonluk oyuncaklara dönüştürdü. Labubular, K-pop grubu Blackpink'ten Lisa, David Beckham, Lady Gaga, Rihanna ve Dua Lipa gibi ünlülerin destekleri ve onları viral hale getiren TikTok 'kutu açılışı' videoları sayesinde popülerlik kazandı.

Labubular genellikle 'gizli kutularda' 20 ila 50 dolar arasında satılıyor, böylece alıcı kutu açılana kadar bebeğin hangi renk veya tasarıma sahip olduğunu bilmiyor. Tüketicilerin "72'de 1" satın alma şansına sahip olduğu çok daha değerli gizli Labubular, sitelerde binlerce dolara kadar çıkıyor. Türkiye'de ise resmi satışı olmamakla birlikte yurt dışından ürünü getiren firmalar Labubu'yu 2000 TL civarında satıyor. * Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.