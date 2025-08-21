Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bayrak direğinde dans etti! Tepki çeken harekete soruşturma! | Son dakika haberleri

        Bayrak direğinde dans etti! Tepki çeken harekete soruşturma!

        Kapadokya'da tepki çeken bir olay yaşandı. İlçede bulunan tarihi kalede yabancı uyruklu bir kadın, Türk Bayrağı direğinde dans etti. Nevşehir Valiliği yabancı uyruklu kadın hakkında suç duyurusunda bulunurken, savcılık olaya ilişkin soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 10:56 Güncelleme: 21.08.2025 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tepki çeken harekete soruşturma!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’nın Uçhisar beldesindeki tarihi kaledeki Türk Bayrağı direğinde dans gösterisi yapan yabancı uyruklu kadın turist hakkında soruşturma başlatıldı.

        DHA'nın haberine göre Uçhisar beldesindeki tarihi kalede bir kadın turist, Türk Bayrağı direğinde dans gösterisi yaptı. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

        VALİLİK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

        Bunun üzerine valilik yabancı uyruklu kadın hakkında suç duyurusunda bulundu. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

        Nevşehir Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bazı basın-yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan haber ve paylaşımlara istinaden Uçhisar beldesinde meydana geldiği anlaşılan, yabancı uyruklu bir şahsın Türk Bayrağı direğinde sergilediği uygunsuz davranışlara ilişkin olarak güvenlik birimlerimizce derhal yapılan inceleme ve tespit çalışmalarının ardından gerekli suç duyurusunda bulunulmuş olup bahse konu yabancı uyruklu şahıs hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu’nun 300 ve 301. Maddeleri kapsamında adli tahkikat başlatılmıştır. Aziz milletimizin milli ve manevi değerlerine yönelik saygısızlık olarak gördüğümüz bu menfur hadise karşısında konu valiliğimizce titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Putin'le Türkiye'de görüşebilirim"
        "Putin'le Türkiye'de görüşebilirim"
        "Cehennemden canlı çıktı"
        "Cehennemden canlı çıktı"
        ABD'li ünlü hakim hayatını kaybetti
        ABD'li ünlü hakim hayatını kaybetti
        "Şampiyonlar Ligi'ne ihtiyacı var"
        "Şampiyonlar Ligi'ne ihtiyacı var"
        Kuzey Kore'nin sadece Rus turistlere açık tatil köyünden izlenimler
        Kuzey Kore'nin sadece Rus turistlere açık tatil köyünden izlenimler
        Mourinho'dan Kerem açıklaması!
        Mourinho'dan Kerem açıklaması!
        Dünyanın en mutlu ülkesinde yaşamak nasıl bir şey?
        Dünyanın en mutlu ülkesinde yaşamak nasıl bir şey?
        Vücudun gizli kahramanının sayısız faydası!
        Vücudun gizli kahramanının sayısız faydası!
        Teksas'ta Cumhuriyetçiler Trump'ın desteklediği haritayı onayladı
        Teksas'ta Cumhuriyetçiler Trump'ın desteklediği haritayı onayladı
        Trump'tan yenilenebilir enerji projelerine veto
        Trump'tan yenilenebilir enerji projelerine veto
        Psikolojilerini uzmanı masaya yatırdı
        Psikolojilerini uzmanı masaya yatırdı
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        Trump gerçekte kaç savaş bitirdi?
        Trump gerçekte kaç savaş bitirdi?
        Dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi!
        Dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi!
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Habertürk Anasayfa