"BENFICA İÇİN İYİ SONUÇ"

Benfica’nın kendilerine karşı futboluyla ilgili Mourinho, "Bu bir kritik değil. Bir eleştiri değil. Benfica gibi bir takımın oyuna başlaması ve bu şekilde oynaması. Bize saygı duyduklarını gösterdi. Daha fazla potansiyeli olan ve kaliteli bir takım. Bizim Feyenoord’a karşı nasıl oynadığımızı gördüler. 5 tane defansla oynadığınızda stratejik olarak istediği sonucu aldılar. Bence onlar için iyi bir sonuç oldu. Eleştirecek bir şey yok. Ben Barcelona’da 10 kişiyle defans oynamıştım" diye konuştu.