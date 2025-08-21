Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Benfica sportif tarafı düşündü
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Mücadele açısından üst seviye bir maç olduğunu belirten Portekizli teknik adam, istedikleri sonucu alamadıklarını ifade etti. Mourinho, Kerem Aktürkoğlu'nun maçta oynamasıyla ilgili de "Bence Benfica sportif tarafı düşündü, ekonomik tarafı düşünmedi" ifadesini kullandı.
- 1
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Benfica ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, değerlendirmelerde bulundu.
- 2
"OYUNU ÇÖZEBİLECEK FAZLA ÇÖZÜMÜMÜZ YOK"
Son 2 maçta rakibin 10 kişi kalması ve oyunları ile ilgili Mourinho, "10 kişi kaldıktan sonra oyunu idare etmeyi bildiler. Gol atamadık. Çünkü oyunu çözebilecek çok fazla çözümümüz yok. Dün gelen yeni oyuncumuzla birlikte bugün oynasa önemli olabilirdi. Hızlı oyuncularımız yoktu. Oyunu farklı şekilde değiştiremedik. Bence çok güzel bir maç olmadı. İyi mücadele verilen maç oldu. Beraberlik isteyen bir takıma karşı oynadık ve berabere bitti. Kazanmasını isteyen takım da kazanamadı" ifadelerini kullandı.
- 3
"KORNERLER İLK OYUNCUYU GEÇMEDİ"
Duran topların sonucu yansıtamadığına yönelik soruya Portekizli teknik adam, "Biz 3 tane korner attık. Kornerler ilk oyuncuyu geçmedi. Bugün size duran topları çalıştığımızı söylesem doğruyu söylerim. Ben bugün 3 tane korner hatırlıyorum" yanıtını verdi.
-
- 4
"BENFICA İÇİN İYİ SONUÇ"
Benfica’nın kendilerine karşı futboluyla ilgili Mourinho, "Bu bir kritik değil. Bir eleştiri değil. Benfica gibi bir takımın oyuna başlaması ve bu şekilde oynaması. Bize saygı duyduklarını gösterdi. Daha fazla potansiyeli olan ve kaliteli bir takım. Bizim Feyenoord’a karşı nasıl oynadığımızı gördüler. 5 tane defansla oynadığınızda stratejik olarak istediği sonucu aldılar. Bence onlar için iyi bir sonuç oldu. Eleştirecek bir şey yok. Ben Barcelona’da 10 kişiyle defans oynamıştım" diye konuştu.
- 5
"TURUN BİTTİĞİNİ SÖYLEYEMEM"
"Avantajı kaybettiniz mi, Luz Stadı’nda oynayacaksınız?" sorusuna 62 yaşındaki teknik adam, "Favori kısmını değiştirmedi. Çok büyük bir takım. Tecrübe bunu gösterdi. Önemli anlarda nasıl oyunu devam ettirme gerektiğini gösterdiler. Deplasmanda veya içeride oynamak farklı şeyler. Luz Stadyumu’nda elenirsek onları tebrik edeceğim. Ama turun bittiğini söyleyemem" cevabını verdi.
- 6
KEREM AÇIKLAMASI: BENFICA SPORTİF TARAFI DÜŞÜNDÜ, EKONOMİK TARAFI DÜŞÜNMEDİ
Jose Mourinho, transfer gündemlerindeki Kerem Aktürkoğlu'nun mücadelede forma giymesi hakkındaki soruya ise şu yanıtı verdi:
-
- 7
"Benfica, Kerem konusunda bence sadece sportif anlamı düşündü. Bu benim düşüncem, ekonomik anlamı düşünmedi. Sportif anlamı düşündü. Benfica oyuncuyu önemli fiyatlara satabilirdi ama öncelikle şu anki sportif duruma önem verdi. Hoca oynamasını istedi ve büyük ihtimal Luz'da onu oynarken göreceğiz. Ekonomiden şüphe duymadı, büyük bir kulüp gibi davrandı. Gruplara kalmak için oyuncuyu oynattı, benim için çok büyük bir sürpriz olmadı Kerem'in oynaması."
- 8
Öte yandan Jose Mourinho'nun, 77. dakikada oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu ile tokalaşıp yıldız futbolcuyu tebrik etmesi dikkat çekti.